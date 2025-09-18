ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Появились подробности возможного контракта Моуринью с «Бенфикой»

    Футбол Португалия Бенфика
    «Бенфика» близка к официальному назначению именитого португальского тренера Жозе Моуринью. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    По данным источника, стороны достигли устной договорённости о контракте до июня 2027 года. Документы уже подготовлены, и сделка должна быть завершена в течение ближайших суток.

    Последним клубом Моуринью был турецкий «Фенербахче», который он покинул в конце августа этого года. В его тренерской карьере также значатся «Реал» Мадрид, «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома» и «Порту».

    Ранее «Бенфика» потерпела поражение от «Карабаха» (2:3) в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, после чего руководство приняло решение расстаться с главным тренером Бруну Лаже.

