    Мостовой: Талалаев немножко зазвездился

    Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал работу наставника «Балтики» Андрея Талалаева.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Мнение о Талалаеве не поменялось. Я же критиковал его не за футбольные результаты, а за то, что он делал — из одной команды перепрыгивал в другую. В одной команде говорил хорошие вещи, а потом, когда его убирали — говорил плохие. И потом так во второй и третьей команде. Это не критика, а правда.

    "Балтика" идет хорошо, и все рады. Для меня это удивительно. Посмотрим, что будет дальше. Интересно, смогут ли они удержаться наверху. Самое интересное, что сейчас про меня говорим. У Талалаева конфликты уже со всеми. Он немножко зазвездился. Можно вспомнить, что про него другие говорят. Я-то еще культурно выражаюсь.

    Игра "Балтики"? Сколько бы мы не говорили, все равно играют футболисты. У команды мы видим сумасшедшую самоотдачу, самоотверженность и хорошую физическую готовность. Эти качества держат их наверху. Удивительно, что они после ФНЛ так идут, но другое дело, что "Балтика" еще человек десять купила», — цитирует Мостового Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Балтика» в настоящий момент располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

