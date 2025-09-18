Кабзе: Семак проделал хорошую работу в «Зените»

Бывший нападающийподелился мнением о работе

«Когда я приехал в Россию, Премьер-Лига начала улучшаться. Сейчас она намного лучше. Тут много квалифицированных футболистов. Семак когда-то был капитаном "Рубина", а сейчас много лет тренирует "Зенит". Он проделал хорошую работу, становился с командой чемпионом не один раз. РПЛ может и дальше развиваться. В России был чемпионат мира, что хорошо для футбола. Надеюсь, Россия будет играть в еврокубках», — приводит слова Кабзе «Чемпионат».

Семак и Кабзе ранее играли вместе в казанском клубе. Россиянин возглавляет «Зенит» с мая 2018-го. За это время Семак шесть раз с становился чемпионом страны с санкт-петербургским клубом, пять раз побеждал в Суперкубке России и дважды выигрывал Кубок России.