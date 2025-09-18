«Брюгге» прошел два раунда квалификации, чтобы пробиться в этап лиги. На своем пути клуб убрал «Зальцбург» и «Рейнджерс». Причем над последним «черно-синие» серьезно поиздевались, выиграв с общим счетом 9:1. Напомним, что в прошлом сезоне «Брюгге» дошел до 1/8 финала плей-офф.
«Монако» в прошлом сезоне остановился на стадии 1/16 финала. Новый сезон команда начала неплохо, выиграв 3 матча из 4. Три очка в этом поединке помогут «монегаскам» почувствовать себя увереннее перед следующим туром. Для этого нужно обыграть «Брюгге», у которого они выиграли лишь один раз за всю историю противостояний.
- Букмекеры предлагают 2.41 на победу «Брюгге», 2.95 на победу «Монако», за 3.60 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что выиграет «Монако» со счетом 1:0.
