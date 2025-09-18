1-й тайм Копенгаген — БайерОнлайн
    «Брюгге» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Франции Монако Брюгге Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Брюгге» примет «Монако» в матче первого тура Лиги чемпионов. Встреча команд состоится 18 сентября на стадионе «Ян Брейдел». Старт поединка в 19:45 мск.

    «Брюгге» прошел два раунда квалификации, чтобы пробиться в этап лиги. На своем пути клуб убрал «Зальцбург» и «Рейнджерс». Причем над последним «черно-синие» серьезно поиздевались, выиграв с общим счетом 9:1. Напомним, что в прошлом сезоне «Брюгге» дошел до 1/8 финала плей-офф.

    «Монако» в прошлом сезоне остановился на стадии 1/16 финала. Новый сезон команда начала неплохо, выиграв 3 матча из 4. Три очка в этом поединке помогут «монегаскам» почувствовать себя увереннее перед следующим туром. Для этого нужно обыграть «Брюгге», у которого они выиграли лишь один раз за всю историю противостояний.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Брюгге» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

