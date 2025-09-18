приметв матче первого тура Лиги чемпионов. Встреча команд состоится 18 сентября на стадионе «Ян Брейдел». Старт поединка в 19:45 мск.

«Брюгге» прошел два раунда квалификации, чтобы пробиться в этап лиги. На своем пути клуб убрал «Зальцбург» и «Рейнджерс». Причем над последним «черно-синие» серьезно поиздевались, выиграв с общим счетом 9:1. Напомним, что в прошлом сезоне «Брюгге» дошел до 1/8 финала плей-офф.

«Монако» в прошлом сезоне остановился на стадии 1/16 финала. Новый сезон команда начала неплохо, выиграв 3 матча из 4. Три очка в этом поединке помогут «монегаскам» почувствовать себя увереннее перед следующим туром. Для этого нужно обыграть «Брюгге», у которого они выиграли лишь один раз за всю историю противостояний.

Букмекеры предлагают 2.41 на победу «Брюгге», 2.95 на победу «Монако», за 3.60 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект считает, что выиграет «Монако» со счетом 1:0.

