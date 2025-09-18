ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЖест отчаяния. Почему «Бенфику» ждет крах под руководством Моуринью
  • 12:51
    • Кузяев может вернуться в РПЛ
  • 11:38
    • Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
  • 10:54
    • Месси может продлить контракт с «Интер Майами»
  • 12:59
    • Станковичу грозит четырехматчевая дисквалификация
  • 11:22
    • Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
    Все новости спорта

    «Бенфика» начала переговоры с Моуринью

    Футбол Португалия Бенфика Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче
    Лиссабонская «Бенфика» на своем сайте объявила, что вступила в переговоры со знаменитым португальским специалистом Жозе Моуринью.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «Клуб "Бенфика" проинформировал Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии, что идут переговоры о найме тренера Жозе Моуринью. Как ожидается, они будут завершены в ближайшее время», — говорится в заявлении на сайте.

    Прежний главный тренер клуба Бруну Лаже был отправлен в отставку после матча группового этапа с «Карабаха» (2:3), в ходе которого «Бенфика» вела со счетом 2:0, но все равно проиграла.

  • Жест отчаяния. Почему «Бенфику» ждет крах под руководством Моуринью
  • «Особенный» возвращается на большую сцену
  • Сегодня

    • 62-летний Моуринью начинал свой тренерский путь в 2000 году именно в «Бенфике». Далее были «Лейрия», «Порту», лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер», мадридский «Реал» и римская «Рома». Особенный дважды побеждал в Лиге чемпионов, выиграл чемпионаты Англии, Италии, Португалии и Испании, стал победителем Лиги Европы и Лиги конференций.

    В конце августа Моуринью покинул турецкий «Фенербахче», уступив как раз «Бенфике» в квалификации ЛЧ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-гранатовые» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Неаполитанцы дадут бой «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не забьют больше трех голов?
  • «Спортинг» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры