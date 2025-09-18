«Бенфика» начала переговоры с Моуринью

Лиссабонскаяна своем сайте объявила, что вступила в переговоры со знаменитым португальским специалистом

«Клуб "Бенфика" проинформировал Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии, что идут переговоры о найме тренера Жозе Моуринью. Как ожидается, они будут завершены в ближайшее время», — говорится в заявлении на сайте.

Прежний главный тренер клуба Бруну Лаже был отправлен в отставку после матча группового этапа с «Карабаха» (2:3), в ходе которого «Бенфика» вела со счетом 2:0, но все равно проиграла.

62-летний Моуринью начинал свой тренерский путь в 2000 году именно в «Бенфике». Далее были «Лейрия», «Порту», лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер», мадридский «Реал» и римская «Рома». Особенный дважды побеждал в Лиге чемпионов, выиграл чемпионаты Англии, Италии, Португалии и Испании, стал победителем Лиги Европы и Лиги конференций.

В конце августа Моуринью покинул турецкий «Фенербахче», уступив как раз «Бенфике» в квалификации ЛЧ.