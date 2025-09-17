Вальверде: Иногда мы думаем, что матч уже выигран, хотя это не так

Полузащитникпрокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ против(2:1).

«Мы провели отличный матч, на днях с нами случилось то же самое — удаление сыграло злую шутку, мы сыграли не так, как хотели, во втором тайме, но важно начинать с победы, это главное.

Это наша вина — мы слишком уверены, что иногда все получается, и думаем, что матч уже выигран, хотя это не так. Мы должны сохранять нужный настрой гораздо дольше, чем это было сегодня», — сказал Вальверде Marca.

В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Кайрата» 30-го сентября.