ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РафиньяКто остановит «Барселону»? Главные сюжетные линии нового сезона Лиги чемпионов
  • 23:53
    • «Карабах» одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне
  • 00:27
    • «Брентфорд» по пенальти обыграл «Астон Виллу» в Кубке английской лиги
  • 00:00
    • «Реал» обыграл в меньшинстве «Марсель»
  • 23:57
    • «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Боруссией» Д в матче ЛЧ
  • 23:53
    • «Тоттенхэм» одержал победу над «Вильярреалом» в ЛЧ
    Все новости спорта

    Вальверде: Иногда мы думаем, что матч уже выигран, хотя это не так

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Франции Марсель
    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ против «Марселя» (2:1).

    Федерико Вальверде — полузащитник «Реала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федерико Вальверде — полузащитник «Реала»

    «Мы провели отличный матч, на днях с нами случилось то же самое — удаление сыграло злую шутку, мы сыграли не так, как хотели, во втором тайме, но важно начинать с победы, это главное.

    Это наша вина — мы слишком уверены, что иногда все получается, и думаем, что матч уже выигран, хотя это не так. Мы должны сохранять нужный настрой гораздо дольше, чем это было сегодня», — сказал Вальверде Marca.

  • «Реал Мадрид» — «Марсель»: онлайн, прямая трансляция Лиги Чемпионов
  • «Реал» обыграл «Марсель» в первом туре ЛЧ
  • Сегодня

    • В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Кайрата» 30-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Справится ли «Бавария» с «Челси»?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры