«Реал» обыграл в меньшинстве «Марсель»

обыгралв матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

Французский клуб открыл счет на 22-й минуте благодаря точному удару Тимоти Веа. Мадридцы семь минут спустя сравняли счет после реализованного пенальти в исполнении Киллиана Мбаппе.

На 72-й минуте «Реал» остался в меньшинстве после удаления Дани Карвахаля, а на 81-й минуте Мбаппе оформил дубль, реализовав еще один пенальти.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Реал Мадрид — Марсель 2:1 Голы: 0:1 Тимоти Уэа (22'), 1:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (29'), 2:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (81') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль, 5'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Франко Мастантуоно (Браим Диас, 63'), Арда Гюлер (Рауль Асенсио, 73'), Дин Хейзен, Родриго (Винисиус Жуниор, 63'), Килиан Мбаппе Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон (Микаэль Мурильо, 78'), Бенжамен Павар (Си Джей Иган-Райли, 88'), Леонардо Балерди, Факундо Медина, Мэйсон Гринвуд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа (Артур Вермерен, 67'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Тимоти Уэа (Амин Гуири, 78'), Matt O'Riley (Игор Пайшао, 66') Предупреждения: Орельен Чуаэми (35'), Бенжамен Павар (46'), Эдер Милитао (54'), Факундо Медина (75'), Альваро Фернандес (90 + 8') Удаление: Даниэль Карвахаль (72')

«Реал» следующий матч проведет в Алма-Ате против «Кайрата» 30 сентября, «Марсель» в тот же день примет «Аякс» на своем поле.