ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РишарлисонГлавная проблема Анчелотти: кто станет «девяткой» Бразилии на ЧМ-2026
  • 23:56
    • Дубль Кейна помог «Баварии» победить «Челси»
  • 23:53
    • «ПСЖ» разнес «Аталанту» в Лиге чемпионов
  • 23:52
    • «Интер» обыграл в гостях «Аякс»
  • 22:48
    • «Зенит» победил «Ахмат» в Кубке России, у Соболева — дубль
  • 22:32
    • «Динамо» разгромило «Сочи» в Кубке России, Тюкавин забил гол
    Все новости спорта

    «ПСЖ» разнес «Аталанту» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» — «Аталанта»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Франции ПСЖ Футбол Италии Аталанта
    В матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» в родных стенах разгромил «Аталанту» со счетом 4:0.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш смогли поразить ворота соперника в этой игре. Парижане забили по два мяча в каждом из таймов.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    ПСЖ — Аталанта 4:0
    Голы: 1:0 Маркос Маркиньос (3'), 2:0 Хвича Кварацхелия (39'), 3:0 Нуну Мендеш (51'), 4:0 Гонсалу Рамуш (90 + 1') ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Илья Забарный, 75'), Жоау Невеш (Гонсалу Рамуш, 58'), Витор Феррейра, Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 55'), Хвича Кварацхелия (Ибраим Мбайе, 75'), Сенни Меюлю (Ли Кан Ин, 55'), Брэдли Баркола Аталанта: Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Рауль Белланова, Берат Джимсити (Джорджио Скальвини, 75'), Исак Хин, Одилон Коссуну, Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич, 46'), Марио Пашалич, Мартен де Рон, Юнус Муса (Марко Брешианини, 75'), Дэниел Мальдини (Никола Крстович, 46') Предупреждение: Юнус Муса (43')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре «ПСЖ» 1 октября на выезде сыграет против «Барселоны», «Аталанта» 30 сентября в родных стенах примет «Брюгге».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Неаполитанцы дадут бой «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не забьют больше трех голов?
  • «Спортинг» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сине-гранатовые» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Крейчикова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры