«ПСЖ» разнес «Аталанту» в Лиге чемпионов

В матче первого тура общего этапа Лиги чемпионовв родных стенах разгромил «Аталанту» со счетом 4:0.

Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш смогли поразить ворота соперника в этой игре. Парижане забили по два мяча в каждом из таймов.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги ПСЖ — Аталанта 4:0 Голы: 1:0 Маркос Маркиньос (3'), 2:0 Хвича Кварацхелия (39'), 3:0 Нуну Мендеш (51'), 4:0 Гонсалу Рамуш (90 + 1') ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Илья Забарный, 75'), Жоау Невеш (Гонсалу Рамуш, 58'), Витор Феррейра, Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 55'), Хвича Кварацхелия (Ибраим Мбайе, 75'), Сенни Меюлю (Ли Кан Ин, 55'), Брэдли Баркола Аталанта: Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Рауль Белланова, Берат Джимсити (Джорджио Скальвини, 75'), Исак Хин, Одилон Коссуну, Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич, 46'), Марио Пашалич, Мартен де Рон, Юнус Муса (Марко Брешианини, 75'), Дэниел Мальдини (Никола Крстович, 46') Предупреждение: Юнус Муса (43')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем туре «ПСЖ» 1 октября на выезде сыграет против «Барселоны», «Аталанта» 30 сентября в родных стенах примет «Брюгге».