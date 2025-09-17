ОвертаймАвангард — Салават ЮлаевОнлайн
    Михаил Гуляев «Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  18:49
    «Авангард» оказался сильнее «Салавата Юлаева»
  16:56
    Якупов получил серьезную травму
  14:57
    «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
  14:50
    «Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ
  13:10
    Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
    «Олимпиакос» — «Пафос»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Олимпиакос Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Олимпиакос» примет кипрский «Пафос» в матче первого тура Лиги чемпионов. Поединок состоится 17 сентября на стадионе «Караискакис». Начало в 19:45 мск.

    «Олимпиакос» напрямую попал в турнир без каких-либо квалификаций. На данный момент у него 3 победы в чемпионате Греции. Тем не менее стоит учитывать, что перед предстоящим поединком у пирейцев достаточно объемный лазарет. Как это скажется на игре, пока непонятно.

    «Пафос» стал сенсацией квалификации. Клуб сделал историческое достижение и впервые сыграет в Лиге чемпионов. Если учитывать все 6 матчей отбора, то у гостей ни одного поражения — 4 победы и 2 ничьи.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.41 на победу «Олимпиакоса», 4.80 на ничью, 8.20 на победу «Пафоса».

    • Эксперты LiveSport ждут голов и размена между командами. Подробнее о ставках в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект предложил поставить на победу «Олимпиакоса» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Пафос» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
