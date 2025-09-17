примет кипрскийв матче первого тура Лиги чемпионов. Поединок состоится 17 сентября на стадионе «Караискакис». Начало в 19:45 мск.

«Олимпиакос» напрямую попал в турнир без каких-либо квалификаций. На данный момент у него 3 победы в чемпионате Греции. Тем не менее стоит учитывать, что перед предстоящим поединком у пирейцев достаточно объемный лазарет. Как это скажется на игре, пока непонятно.

«Пафос» стал сенсацией квалификации. Клуб сделал историческое достижение и впервые сыграет в Лиге чемпионов. Если учитывать все 6 матчей отбора, то у гостей ни одного поражения — 4 победы и 2 ничьи.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.41 на победу «Олимпиакоса», 4.80 на ничью, 8.20 на победу «Пафоса».

Эксперты LiveSport ждут голов и размена между командами. Подробнее о ставках в этом прогнозе.

Искусственный интеллект предложил поставить на победу «Олимпиакоса» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Пафос» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.