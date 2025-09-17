«Олимпиакос» напрямую попал в турнир без каких-либо квалификаций. На данный момент у него 3 победы в чемпионате Греции. Тем не менее стоит учитывать, что перед предстоящим поединком у пирейцев достаточно объемный лазарет. Как это скажется на игре, пока непонятно.
«Пафос» стал сенсацией квалификации. Клуб сделал историческое достижение и впервые сыграет в Лиге чемпионов. Если учитывать все 6 матчей отбора, то у гостей ни одного поражения — 4 победы и 2 ничьи.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.41 на победу «Олимпиакоса», 4.80 на ничью, 8.20 на победу «Пафоса».
- Эксперты LiveSport ждут голов и размена между командами. Подробнее о ставках в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект предложил поставить на победу «Олимпиакоса» со счетом 3:0.
Трансляция матча
