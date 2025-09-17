Нани: Я боялся Алекса Фергюсона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалиивспомнил методы работы

«Он был особенным. Всегда, когда он что-то говорил на поле или в раздевалке, ты понимал, что это важно. Он был лидером и все, что он требовал, нам нужно было выполнять.

Культура победителей в "МЮ" была построена им. Он был боссом в клубе. Прекрасный человек, который никогда не хотел и не любил проигрывать. Он передавал это нам, чтобы мы показывали свой максимум каждую игру.

После первого тайма в раздевалке он мог накричать на некоторых игроков, если кто-то, по его мнению, не показывает свой уровень. Пару раз это произошло со мной и это страшно. Он подходит в упор и кричит: "Давай! Ты должен делать больше! Ты — никто".

Он был очень требовательным и понимал лучшие качества каждого из нашей команды», — сказал Нани ютуб-каналу бывшего игрока «Зенита» Алексею Гасилину.

В настоящее время Нани играет в Москве в Медиалиге за команду «Альфа-Банка». Сейчас португальцу 38 лет, он завершил карьеру в декабре 2024 года. В составе «МЮ» он 4 раза выигрывал АПЛ и один раз ЛЧ, также за сборную Португалии Евро-2016.