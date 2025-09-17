ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Мбаппе: Уровень «Марселя» не стал неожиданностью

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Франции Марсель Лига чемпионов
    Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Марселем» (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов ответил на высказывания защитника провансальцев Леонардо Балерди.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «Их уровень не стал для меня неожиданностью — я смотрю все матчи "Марселя" и хорошо знаю Лигу 1. Балерди хотел вывести меня из игры, но в итоге я забил дважды и получил приз лучшему игроку встречи», — отметил Мбаппе в интервью Canal+.

    Ранее Балерди заявлял, что называть Мбаппе лучшим игроком мира преждевременно, пока Лионель Месси не завершил карьеру.

    В следующем туре Лиги чемпионов «Реал» 30 сентября сыграет с «Кайратом», а «Марсель» встретится с амстердамским «Аяксом».

