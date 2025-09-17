Мбаппе: Уровень «Марселя» не стал неожиданностью

Форвард мадридскогопосле победы над(2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов ответил на высказывания защитника провансальцев Леонардо Балерди.

«Их уровень не стал для меня неожиданностью — я смотрю все матчи "Марселя" и хорошо знаю Лигу 1. Балерди хотел вывести меня из игры, но в итоге я забил дважды и получил приз лучшему игроку встречи», — отметил Мбаппе в интервью Canal+.

Ранее Балерди заявлял, что называть Мбаппе лучшим игроком мира преждевременно, пока Лионель Месси не завершил карьеру.

В следующем туре Лиги чемпионов «Реал» 30 сентября сыграет с «Кайратом», а «Марсель» встретится с амстердамским «Аяксом».