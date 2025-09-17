1-й периодАвангард — Салават ЮлаевОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Гуляев «Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 12:23
    • В «Динамо» ответили на вопрос о возможном возвращении Захаряна
  • 11:39
    • Головин проведет в лазарете около месяца
  • 17:02
    • Пальцев и Кордоба в основе «Краснодара» на матч Кубка России
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
  • 14:57
    • «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
    Все новости спорта

    Макаров — о возвращении в основу: Почувствовал доверие тренерского штаба

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров уверен, что не последнюю роль в его возвращении на прежний уровень стало доверие со стороны наставника бело-голубых Валерия Карпина.

    Денис Макаров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Макаров

    «Это все благодаря тренерскому штабу и лично главному тренеру. Благодаря их доверию. Они дали мне играть — я получаю игровое время в этом сезоне. Гораздо больше, чем в прошлом. При этом должен отметить, что, когда в прошлом сезоне я много играл в матчах Кубка России, у меня было немало результативных действий. Просто предыдущий тренерский штаб это не особо видел», — цитируют 27-летнего игрока «Известия».

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне при Марцеле Личке 27-летний Макаров был игроком ротации и не часто появлялся с первых минут. В этом чемпионате хавбек превратился в твердого игрока основы, сыграл 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал один ассист.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Краснодар» обрежет крылья хозяевам
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры