Макаров — о возвращении в основу: Почувствовал доверие тренерского штаба

Полузащитник московского «Динамо»уверен, что не последнюю роль в его возвращении на прежний уровень стало доверие со стороны наставника бело-голубых

«Это все благодаря тренерскому штабу и лично главному тренеру. Благодаря их доверию. Они дали мне играть — я получаю игровое время в этом сезоне. Гораздо больше, чем в прошлом. При этом должен отметить, что, когда в прошлом сезоне я много играл в матчах Кубка России, у меня было немало результативных действий. Просто предыдущий тренерский штаб это не особо видел», — цитируют 27-летнего игрока «Известия».

В прошлом сезоне при Марцеле Личке 27-летний Макаров был игроком ротации и не часто появлялся с первых минут. В этом чемпионате хавбек превратился в твердого игрока основы, сыграл 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал один ассист.