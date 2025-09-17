ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Интер Майами» победил «Сиэтл», Месси забил гол и сделал ассист

    «Интер Майами» — «Сиэтл»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол MLS Интер Майами
    «Интер Майами» уверенно обыграл «Сиэтл Саундерс» в домашнем матче регулярного сезона МЛС. Итоговый счет — 3:1 в пользу команды Херардо Мартино.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Главным героем встречи вновь стал Лионель Месси. На 12-й минуте он ассистировал Жорди Альбе, который открыл счет. Перед самым перерывом аргентинец сам отправил мяч в сетку после передачи Альбы, сделав результат 2:0.

    В начале второго тайма Йен Фрэй забил третий гол «Интера». Гости смогли отыграть лишь один мяч усилиями Обеда Варгаса на 69-й минуте.

    Футбол. США. MLS
    Интер Майами — Сиэтл Саундерс 3:1
    Голы: 1:0 Жорди Альба (12'), 2:0 Лионель Месси (41'), 3:0 Айан Фрай (52'), 3:1 Обед Варгас (69') Интер Майами: Оскар Устари, Айан Фрай (Марсело Вейгандт, 66'), Гонсало Лухан, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Янник Брайт, Жорди Альба, Родриго Де Пауль, Серхио Бускетс, Тадео Альенде (Mateo Silvetti, 81'), Лионель Месси Сиэтл Саундерс: Стефан Фрей, Нуху Толо, Еймар Гомес Андраде (Джексон Рейген, 46'), Ким Ки Хи, Обед Варгас, Кристиан Ролдан (Snyder Brunell, 60'), Калани Косса-Риенци, Осазе Де Розарио (Джордан Моррис, 60'), Джорджи Минунгу, Хесус Феррейра (Дэнни Мусовски, 85'), Пол Ротрок (Альберт Русняк, 46') Предупреждения: Жорди Альба (78'), Mateo Silvetti (83')

    Победа позволила клубу из Майами набрать 49 очков в 27 матчах и подняться на пятое место в таблице Восточной конференции. «Сиэтл» с 45 очками после 29 игр продолжает удерживать четвертую позицию на Западе.

