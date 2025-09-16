16 сентября в Мадридебудет приниматьв рамках матча первого тура Лиги чемпионов. Команды проведут встречу на «Сантьяго Бернабеу». Старт в 22:00 мск.

Несмотря на все опасения мадридский «Реал» проводит удачный старт сезона. Да, возможно он не на столько выразительный, но команда имеет 4 победы подряд. В своем последнем поединке клуб обыграл «Реал Сосьедад».

«Марсель» приехал в Мадрид после разгрома «Лорьяна» в Лиге 1. Перед этим «олимпийцы» потерпели два поражения и одержали одну победу.

В истории клубов было четыре противостояния и все четыре завершились победой «Реала». Сегодня «галактикос» будут стремиться к тому, чтобы продолжить эту серию.

Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.36 и 7.90, на ничью можно поставить за 5.75.

Аналитики LiveSport сделали прогноз, в котором предложили хорошую ставку на «Реал».

Искусственный интеллект делает ставку на победу «Реала» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.