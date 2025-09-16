2-й таймПСВ — ЮнионОнлайн
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    ПСВ — «Юнион»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
  • 20:48
  • 20:30
  • 19:59
  • 18:53
  • 18:42
    «Реал» — «Марсель»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Франции Марсель Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    16 сентября в Мадриде «Реал» будет принимать «Марсель» в рамках матча первого тура Лиги чемпионов. Команды проведут встречу на «Сантьяго Бернабеу». Старт в 22:00 мск.

    ТопБонусПолучить

    Несмотря на все опасения мадридский «Реал» проводит удачный старт сезона. Да, возможно он не на столько выразительный, но команда имеет 4 победы подряд. В своем последнем поединке клуб обыграл «Реал Сосьедад».

    «Марсель» приехал в Мадрид после разгрома «Лорьяна» в Лиге 1. Перед этим «олимпийцы» потерпели два поражения и одержали одну победу.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В истории клубов было четыре противостояния и все четыре завершились победой «Реала». Сегодня «галактикос» будут стремиться к тому, чтобы продолжить эту серию.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.36 и 7.90, на ничью можно поставить за 5.75.

    • Аналитики LiveSport сделали прогноз, в котором предложили хорошую ставку на «Реал».

    • Искусственный интеллект делает ставку на победу «Реала» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • «Реал» легко обыграет «Марсель»
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Победит ли «Ювентус» «Дортмунд»?
  • «Ювентус» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    •
