Несмотря на все опасения мадридский «Реал» проводит удачный старт сезона. Да, возможно он не на столько выразительный, но команда имеет 4 победы подряд. В своем последнем поединке клуб обыграл «Реал Сосьедад».
«Марсель» приехал в Мадрид после разгрома «Лорьяна» в Лиге 1. Перед этим «олимпийцы» потерпели два поражения и одержали одну победу.
В истории клубов было четыре противостояния и все четыре завершились победой «Реала». Сегодня «галактикос» будут стремиться к тому, чтобы продолжить эту серию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.36 и 7.90, на ничью можно поставить за 5.75.
Аналитики сделали прогноз, в котором предложили хорошую ставку на «Реал».
- Искусственный интеллект делает ставку на победу «Реала» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.