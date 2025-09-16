ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ракицкий объяснил, почему не играет за сборную Украины

    Футбол Сборная Украины Футбол Украины
    Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий связал свое отсутствие в сборной Украины с периодом выступлений за санкт-петербургский клуб.

    Ярослав Ракицкий
    Ярослав Ракицкий

    Отвечая на вопрос о том, отпустил ли он ситуацию с невызовом в национальную команду, футболист одесского «Черноморца» отметил, что «отпустил ещё тогда, когда там играл», имея в виду Россию.

    Напомним, в 2019 году Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

    За «Зенит» Ракицкий провёл 108 матчей, забил семь голов и сделал 11 голевых передач. За три с половиной года он стал четырёхкратным чемпионом России, выигрывал Кубок страны и дважды Суперкубок страны.

