Ракицкий объяснил, почему не играет за сборную Украины

Экс-защитниксвязал свое отсутствие в сборной Украины с периодом выступлений за санкт-петербургский клуб.

Отвечая на вопрос о том, отпустил ли он ситуацию с невызовом в национальную команду, футболист одесского «Черноморца» отметил, что «отпустил ещё тогда, когда там играл», имея в виду Россию.

Напомним, в 2019 году Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

За «Зенит» Ракицкий провёл 108 матчей, забил семь голов и сделал 11 голевых передач. За три с половиной года он стал четырёхкратным чемпионом России, выигрывал Кубок страны и дважды Суперкубок страны.