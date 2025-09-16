2-й таймАкрон — ЛокомотивОнлайн
    «Акрон» — «Локомотив»: онлайн, прямая трансляция 4-го тура Кубка России
    Маркиньос: Люка Шевалье способен достичь высочайшего уровня

    Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос рассказал о том, как проходит адаптация в команде нового вратаря Люка Шевалье, заявив, что голкипер способен достичь высочайшего уровня.

    Люка Шевалье
    Люка Шевалье

    «Мы играли против него, мы знали его потенциал. Он способен достичь высочайшего уровня, именно это подтолкнуло клуб к его приобретению. У него не было времени на адаптацию», — приводит слова Маркиньоса газета Le Parisien.

    Люка Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля» в августе этого года. В сентябре парижан покинул итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который подписал контракт с «Манчестер Сити». В своем первом крупном матче за парижский клуб Шевалье сыграл ключевую роль в победе в Суперкубке УЕФА над «Тоттенхэмом».

