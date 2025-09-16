Маркиньос: Люка Шевалье способен достичь высочайшего уровня

Защитник и капитанрассказал о том, как проходит адаптация в команде нового вратаря, заявив, что голкипер способен достичь высочайшего уровня.

«Мы играли против него, мы знали его потенциал. Он способен достичь высочайшего уровня, именно это подтолкнуло клуб к его приобретению. У него не было времени на адаптацию», — приводит слова Маркиньоса газета Le Parisien.

Люка Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля» в августе этого года. В сентябре парижан покинул итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который подписал контракт с «Манчестер Сити». В своем первом крупном матче за парижский клуб Шевалье сыграл ключевую роль в победе в Суперкубке УЕФА над «Тоттенхэмом».