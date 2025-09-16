Литвинов: Станкович — эмоциональный тренер, как и все мы

Полузащитникоценил эмоциональное поведение наставника красно-белыхво время дерби с. Судья Егор Егоров удалил специалиста с поля.

«Эмоции Станковича во время матча с "Динамо"? Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать. Судья посчитал, что надо удалить тренера.

Не могу судить этот момент, он тренер и эмоциональный человек, как и все мы. Мы понимаем, что на поле нам недопустимо это делать, потому что ты оставишь команду в меньшинстве. Деян понимает, что он может где‑то эмоционально действовать», — сказал Литвинов «Матч ТВ».