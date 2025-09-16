ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Литвинов: Станкович — эмоциональный тренер, как и все мы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Динамо
    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил эмоциональное поведение наставника красно-белых Деяна Станковича во время дерби с «Динамо». Судья Егор Егоров удалил специалиста с поля.

    Деян Станкович
    Деян Станкович

    «Эмоции Станковича во время матча с "Динамо"? Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать. Судья посчитал, что надо удалить тренера.

    Не могу судить этот момент, он тренер и эмоциональный человек, как и все мы. Мы понимаем, что на поле нам недопустимо это делать, потому что ты оставишь команду в меньшинстве. Деян понимает, что он может где‑то эмоционально действовать», — сказал Литвинов «Матч ТВ».

