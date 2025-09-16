ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хаби Алонсо: Мбаппе — лидер команды, без сомнений

    Наставник «Реала» Хаби Алонсо заявил, что считает нападающего Килиана Мбаппе лидером команды.

    Хаби Алонсо
    Хаби Алонсо

    «На КЧМ Килиан был немного не в своей тарелке из-за гастроэнтерита. Мы шли шаг за шагом, присматривались друг к другу. Килиану очень нравится разбираться в деталях, в самой игре. А потом он добавляет свою индивидуальную магию.

    Но дело не только в Килиане, Винисиусе или Родриго — нам нужна общая командная работа, чтобы они могли делать разницу. Моей заслуги здесь нет.

    Килиан лидер? Без сомнений. По характеру, по опыту… Он один из тех, за кем идут. Когда команда формируется, сразу понятно, кто ведет за собой. Килиан — именно такой человек.

    Мы видим проект, который только начинает путь. Одна из целей — выиграть Лигу чемпионов скорее рано, чем поздно. Килиан — важная часть этого пути, но я не вижу в нем нервозности. Сегодня мы говорили о том, что значит Лига чемпионов, но обсуждали не май, а сегодняшний день», — приводит слова Алонсо AS.

