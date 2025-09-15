Тчуамени: У нас есть возможность выиграть Лигу чемпионов

Полузащитниквысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Понимаем, что завтра нам предстоит встретиться с непростым соперником. Мы должны сыграть на своём уровне, чтобы победить.

Мы осознаём, что в нынешнем изменившемся турнире у нас есть возможность выйти в плей-офф и выиграть Лигу чемпионов. Если победим во всех матчах, то окажемся в восьмёрке лучших команд. Завтрашняя игра важнее всего, поскольку мы надеемся начать своё выступление в турнире наилучшим образом», — приводит слова Тчуамени Mundo Deportivo.

Команды сыграют между собой завтра, 16 сентября. Начало игры — в 22:00 мск.