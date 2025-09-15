ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Легенда «Балтики» прокомментировал работу Талалаева в клубе

    РПЛ Футбол России Балтика Зенит
    Лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге Максим Низовцев дал оценку работе Андрея Талалаева в калининградском клубе.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Вчера я был на стадионе, отличная атмосфера! "Балтика" теперь не боится даже лидеров: взяла очки с "Динамо", "Спартаком", а у "Зенита" даже не было явных голевых моментов. И Оффор мог и забить в дополнительное время, принести победу. Эта серия, дух победителей с "Балтикой" ещё с Первой Лиги.

    https://www.LiveSport.Ru/football/2025/09/14/baltika_zenit_review/

    Команда ведь сейчас играет даже практически тем же составом, но выглядит ещё лучше. В этом, конечно, большая роль тренера. Талалаев — воспитанник старой советской школы, где нам не стелили соломку. Если ты играешь плохо, он скажет, если хорошо — скажет, как ещё лучше», — сказал Низовцев «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8 туров РПЛ «Балтика» с 16 очками занимает второе место. В 9-м туре команда примет «Ростов».

