Легенда «Балтики» прокомментировал работу Талалаева в клубе

Лучший бомбардир «Балтики» в высшей лигедал оценку работев калининградском клубе.

«Вчера я был на стадионе, отличная атмосфера! "Балтика" теперь не боится даже лидеров: взяла очки с "Динамо", "Спартаком", а у "Зенита" даже не было явных голевых моментов. И Оффор мог и забить в дополнительное время, принести победу. Эта серия, дух победителей с "Балтикой" ещё с Первой Лиги.

https://www.LiveSport.Ru/football/2025/09/14/baltika_zenit_review/

Команда ведь сейчас играет даже практически тем же составом, но выглядит ещё лучше. В этом, конечно, большая роль тренера. Талалаев — воспитанник старой советской школы, где нам не стелили соломку. Если ты играешь плохо, он скажет, если хорошо — скажет, как ещё лучше», — сказал Низовцев «Чемпионату».

После 8 туров РПЛ «Балтика» с 16 очками занимает второе место. В 9-м туре команда примет «Ростов».