CIES: Батраков — самый дорогой игрок РПЛ

Алексей Батраков Фото: globallookpress.com
Портал оценивал стоимость футболистов в соответствии со своей статистической моделью.
На первом месте в рейтинге хавбек «Локомотива» Алексей Батраков, которого оценили в 43,9 млн евро. Вторым идет Матвей Кисляк из ЦСКА (34,7 млн евро), а тройку замыкает Луис Энрике из «Зенита» (33,4 млн евро).
Топ-10 выглядит следующим образом:
- 1. Алексей Батраков («Локомотив») — 43,9 млн евро;
- 2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 34,7 млн евро;
- 3. Луис Энрике («Зенит») — 33,4 млн евро;
- 4. Педро («Зенит») — 24,8 млн;
- 5. Ярослав Гладышев («Динамо») — 20,5 млн;
- 6. Манфред Угальде («Спартак») — 19,7 млн;
- 7. Сергей Пиняев («Локомотив») — 19,6 млн;
- 8. Константин Тюкавин («Динамо») — 18,6 млн;
- 9. Жерсон («Зенит») — 18,4 млн;
- 10. Кирилл Глебов (ЦСКА) — 16,4 млн евро.