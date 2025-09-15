CIES: Батраков — самый дорогой игрок РПЛ

Международный центр спортивных исследований CIES составил список самых дорогих футболистов российской Премьер-лиги.

Портал оценивал стоимость футболистов в соответствии со своей статистической моделью.

На первом месте в рейтинге хавбек «Локомотива» Алексей Батраков, которого оценили в 43,9 млн евро. Вторым идет Матвей Кисляк из ЦСКА (34,7 млн евро), а тройку замыкает Луис Энрике из «Зенита» (33,4 млн евро).