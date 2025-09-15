1-й периодАвтомобилист — Салават ЮлаевОнлайн
    «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    • «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных в 2026 году
    Все новости спорта

    CIES: Батраков — самый дорогой игрок РПЛ

    Международный центр спортивных исследований CIES составил список самых дорогих футболистов российской Премьер-лиги.

    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Портал оценивал стоимость футболистов в соответствии со своей статистической моделью.

    На первом месте в рейтинге хавбек «Локомотива» Алексей Батраков, которого оценили в 43,9 млн евро. Вторым идет Матвей Кисляк из ЦСКА (34,7 млн евро), а тройку замыкает Луис Энрике из «Зенита» (33,4 млн евро).

    Топ-10 выглядит следующим образом:
    • 1. Алексей Батраков («Локомотив») — 43,9 млн евро;
    • 2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 34,7 млн евро;
    • 3. Луис Энрике («Зенит») — 33,4 млн евро;
    • 4. Педро («Зенит») — 24,8 млн;
    • 5. Ярослав Гладышев («Динамо») — 20,5 млн;
    • 6. Манфред Угальде («Спартак») — 19,7 млн;
    • 7. Сергей Пиняев («Локомотив») — 19,6 млн;
    • 8. Константин Тюкавин («Динамо») — 18,6 млн;
    • 9. Жерсон («Зенит») — 18,4 млн;
    • 10. Кирилл Глебов (ЦСКА) — 16,4 млн евро.

