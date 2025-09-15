Пивоваров: «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке

Павел Пивоваров Фото: globallookpress.com
«Пока есть возможность подписать игроков, нельзя исключать вероятные трансферы. Мы держим такой вариант в голове, будем им пользоваться, но в случае форс-мажора. Мало ли что может произойти. Но пока на 99 процентов могу заявить, что трансферов до следующего окна не будет», — сказал Пивоваров «СЭ».
После закрытия трансферного окна команды РПЛ могут еще в течение двух недель подписывать свободных агентов, чье соглашение с клубом истекло в рамках действующего регистрационного периода.