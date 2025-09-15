Пивоваров: «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке

Генеральный директор «Динамо» Москварассказал, что клуб продолжает искать потенциальных новичков для усиления состава.

«Пока есть возможность подписать игроков, нельзя исключать вероятные трансферы. Мы держим такой вариант в голове, будем им пользоваться, но в случае форс-мажора. Мало ли что может произойти. Но пока на 99 процентов могу заявить, что трансферов до следующего окна не будет», — сказал Пивоваров «СЭ».

После закрытия трансферного окна команды РПЛ могут еще в течение двух недель подписывать свободных агентов, чье соглашение с клубом истекло в рамках действующего регистрационного периода.