    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 11:29
    • Матвей Кисляк интересен еще одному клубу из Саудовской Аравии
  • 09:53
    • Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей
  • 08:54
    • Хосеп Гвардиола: Мы увидели радость наших болельщиков, это огромная привилегия
  • 08:17
    • Лука Модрич побил уникальный рекорд Серии А
  • 07:57
    • «Локомотив» смог продлить серию без поражений в РПЛ
    Пивоваров: «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке

    Футбол РПЛ Динамо
    Генеральный директор «Динамо» Москва Павел Пивоваров рассказал, что клуб продолжает искать потенциальных новичков для усиления состава.

    Павел Пивоваров
    Павел Пивоваров

    «Пока есть возможность подписать игроков, нельзя исключать вероятные трансферы. Мы держим такой вариант в голове, будем им пользоваться, но в случае форс-мажора. Мало ли что может произойти. Но пока на 99 процентов могу заявить, что трансферов до следующего окна не будет», — сказал Пивоваров «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После закрытия трансферного окна команды РПЛ могут еще в течение двух недель подписывать свободных агентов, чье соглашение с клубом истекло в рамках действующего регистрационного периода.

