Круговой: Ничего не получилось в матче с «Ростовом»

Защитникпрокомментировал поражение в матче против(0:1).

«Очень плохо и начали, и играли. Ничего не получилось. Вроде готовились, разбирали соперника. Но готовились к одному, а получилось совершенно по‑другому. И то, что отрабатывали, можно сказать, не получилось. Поэтому и много потерь было, много брака.

И, конечно, хочется извиниться перед болельщиками, потому что они ожидали совсем другое увидеть. Но любая серия заканчивается. Неприятно, что именно сейчас, но надо двигаться дальше и в следующей игре обязательно реабилитироваться», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

«Ростов» смог набрать 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 15 баллов и четвертая строчка.