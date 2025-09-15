ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Круговой: Ничего не получилось в матче с «Ростовом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов
    Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал поражение в матче против «Ростова» (0:1).

    Данил Круговой
    Данил Круговой

    «Очень плохо и начали, и играли. Ничего не получилось. Вроде готовились, разбирали соперника. Но готовились к одному, а получилось совершенно по‑другому. И то, что отрабатывали, можно сказать, не получилось. Поэтому и много потерь было, много брака.

    И, конечно, хочется извиниться перед болельщиками, потому что они ожидали совсем другое увидеть. Но любая серия заканчивается. Неприятно, что именно сейчас, но надо двигаться дальше и в следующей игре обязательно реабилитироваться», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» смог набрать 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 15 баллов и четвертая строчка.

