Хомуха — о поражении ЦСКА: Ключевая ошибка — неточная передача Игоря Акинфеева

Бывший игрокпрокомментировал поражение москвичей от(0:1).

«Ключевая ошибка — неточная передача Игоря Акинфеева, что ему не свойственно в былые годы. Он никогда так не играл. Но как я понял, это новое требование тренера — разыгрывать мяч от ворот, вытащить соперника и получить пространство за спиной защитников. Поэтому вратарь вынужден играть так, как требует Челестини.

Когда произошло удаление Гайича у "армейцев" стало понятно, что они вряд ли выиграют. Кстати, у меня нет вопросов по этим удалениям. Все по делу.

Думаю, пауза сказалась. Плюс логистика. Игроки сборной добирались из Катара, потом из Москвы ехали на поезде до Ростова», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол. Ру».

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» смог набрать 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 15 баллов и четвертая строчка.