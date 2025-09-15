1-й тайм Комо — ДженоаОнлайн
    Хомуха — о поражении ЦСКА: Ключевая ошибка — неточная передача Игоря Акинфеева

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал поражение москвичей от «Ростова» (0:1).

    Дмитрий Хомуха
    Дмитрий Хомуха

    «Ключевая ошибка — неточная передача Игоря Акинфеева, что ему не свойственно в былые годы. Он никогда так не играл. Но как я понял, это новое требование тренера — разыгрывать мяч от ворот, вытащить соперника и получить пространство за спиной защитников. Поэтому вратарь вынужден играть так, как требует Челестини.

    Когда произошло удаление Гайича у "армейцев" стало понятно, что они вряд ли выиграют. Кстати, у меня нет вопросов по этим удалениям. Все по делу.

    Думаю, пауза сказалась. Плюс логистика. Игроки сборной добирались из Катара, потом из Москвы ехали на поезде до Ростова», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол. Ру».

    «Ростов» смог набрать 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 15 баллов и четвертая строчка.

