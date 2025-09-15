Мингиян Бевеев: Мы сегодня были ближе к победе, чем «Зенит»

Крайний защитник калининградскойпрокомментировал результат домашнего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским(0:0).

«Если мы не забили, значит, результат закономерен. Но думаю, что мы сегодня были ближе к победе, побольше создавали острые моменты. У наших ворот таких моментов не было. Разве что со стандартов пару ударов», — сказал Бевеев «Чемпионату».

После восьми туров «Балтика» набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Петербургский «Зенит» с 13 очками располагается на шестом месте. В следующем туре «Балтика» примет «Ростов», а «Зенит» отправится в гости к «Краснодару».