Агент Тюкавина: Самое главное, что Константин вернулся

, агент форварда, оценил игру нападающего в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Форвард вышел на поле впервые со 2 марта.

«Молодец, вышел, мог даже забить. Сама реакция стадиона чего стоит. Когда он получил травму, то болельщики "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и махачкалинского "Динамо" спрашивали, когда Костя вернется. Он украшение нашего чемпионата.

Самое главное — вернулся. Дальше он уже понимает, что надо начинать с нуля. Былыми заслугами не живет. Думаю, забьет и все пойдет нормально», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» по итогам 8 встреч набрало 9 очков и идет 8-м в таблице РПЛ.