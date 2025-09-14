Агент Тюкавина: Самое главное, что Константин вернулся

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Молодец, вышел, мог даже забить. Сама реакция стадиона чего стоит. Когда он получил травму, то болельщики "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и махачкалинского "Динамо" спрашивали, когда Костя вернется. Он украшение нашего чемпионата.
Самое главное — вернулся. Дальше он уже понимает, что надо начинать с нуля. Былыми заслугами не живет. Думаю, забьет и все пойдет нормально», — сказал Сафонов «СЭ».
«Динамо» по итогам 8 встреч набрало 9 очков и идет 8-м в таблице РПЛ.