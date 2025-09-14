В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Италии, в котором «Сассуоло» примет «Лацио». Начало игры — в 19:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

22' Маттео Кансельери совершил фол против Джоша Дойга, толкнув его, и получил заслуженное наказание

21' Арбитр Париде Тремолада наказывает Маттео Кансельери за грубый приём против соперника

20' Удачный отбор Себастьяна Валюкевича позволил его команде сохранить владение мячом

18' Ариянет Мурич совершил важный перехват навеса, направлявшегося к штрафной

15' Атаку Валентина Кастельяноса из «Лацио» прервали из-за положения «вне игры»

Статистика матча 1 Удары в створ 0 38 Владение мячом 62 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 2 Фолы 3

13' Момент! Андреа Пинамонти пробил с силой, но защитник совершил героический подкат, закрыв собой ворота от удара

10' Нуну Тавареш делает заброс с правого угла, но не может удержать мяч в поле — он уходит за пределы площадки

09' В эпизоде с подкатом Маттиа Цакканьи арбитр Париде Тремолада определяет нарушение правил

07' Адам Марушич продемонстрировал отличное мастерство в отборе и оставил мяч у своей команды

05' Есть первый момент для гостей! Маттео Кансельери пытался сделать передачу в штрафную, но оборона соперника своевременно среагировала и завладела мячом

04' Джей Идзес допустил ошибку, за которую арбитр Париде Тремолада наказал его фолом, подарив «Лацио» шанс с углового

02' «Лацио» методично контролирует игру, терпеливо выжидая оплошности в обороне противника

01' Добрый вечер! Сегодня «Сассуоло» принимает у себя на домашнем поле «Лацио». Матч начался!

До матча

18:50 Арбитром сегодняшней встречи будет Париде Тремолада из Италии.

18:45 Команды встретятся между собой в Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре», который вмещает в себя 21 525 болельщиков.

18:30 «Лацио»: Проведель Иван, Марушич Адам, Хила Марио, Романьоли Алессио, Тавареш Нуну, Гендузи Маттео, Ровелла Николо, Деле-Баширу Фисайо, Канчелльери Маттео, Кастельянос Валентин, Дзакканьи Маттиа.

18:40 «Сассуоло»: Мурич Ариянет, Валюкевич Себастьян, Идзес Джей, Мухаремович Тарик, Дойг Джош, Вранкс Астер, Матич Неманья, Коне Исмаэль, Берарди Доменико, Пинамонти Андреа, Лорьенте Арман.

«Сассуоло»

«Сассуоло» готовится к важнейшему матчу третьего тура чемпионата Италии против «Лацио», находясь в непростом положении. Команда пока что испытывает серьёзные трудности в новом сезоне и явно будет бороться лишь за выживание в турнирной таблице.

Сейчас «чёрно-зелёные» занимают последнее, 20-е место в чемпионате. Ситуация осложняется тем, что команда пока не смогла набрать ни одного очка, а оборона команды испытывает серьёзные проблемы — уже пропущено 5 мячей.

Последние матчи «Сассуоло» складываются неудачно. В предыдущем туре команда потерпела поражение от «Кремонезе» со счётом 2:3, а перед этим уступила «Наполи» с результатом 0:2. Единственным светлым пятном в последних играх стала минимальная победа над «Катанзаро».

Статистика последних пяти матчей показывает, что команда добыла лишь одну победу, забив 4 мяча и пропустив 6. При этом «чёрно-зелёные» пока только привыкают к ритму Серии А, что отражается на результатах.

Хорошей новостью является то, что в составе нет травмированных игроков, и команда сможет выставить основной состав. «Чёрно-зелёные» явно настроены действовать активно и сделают всё возможное, чтобы изменить свою неудачную серию в противостоянии с «Лацио».

«Лацио»

«Лацио» подходит к матчу третьего тура чемпионата Италии против «Сассуоло» в хорошем настроении и с серьёзными амбициями. Римляне начали новый сезон на привычном для себя уровне, занимая сейчас седьмую строчку в турнирной таблице.

Команда демонстрирует впечатляющую результативность: в двух стартовых турах чемпионата «Лацио» забил четыре мяча, что говорит о качественной игре в атаке. Особенно ярким получился предыдущий матч, где римляне разгромили «Верону» со счётом 4:0.

Впрочем, не обошлось и без осечек — до этого «Лацио» неожиданно уступил «Комо» со счётом 0:2. Однако перед началом сезона команда успешно провела матч против греческого «Атромитоса», одержав победу 2:0.

Общая статистика последних пяти матчей показывает уверенные позиции римлян: три победы, девять забитых мячей при четырёх пропущенных. При этом в составе нет травмированных игроков, что позволяет команде выставить оптимальный состав.

В предстоящем матче «Лацио» явно будет действовать первым номером, стремясь к своей второй победе в чемпионате. Команда выглядит значительно сильнее своего соперника и имеет все шансы продолжить свою успешную серию в противостоянии с «Сассуоло». Римляне намерены использовать своё преимущество и добыть важные три очка.

Очные матчи

Противостояние «Сассуоло» и «Лацио» характеризуется явным преимуществом римской команды. В последних встречах «Лацио» демонстрирует уверенное превосходство над соперником.

За последние сезоны «Лацио» одержал несколько важных побед над «Сассуоло», в том числе дважды в сезоне 2023/24. Особенно показательна победа со счётом 2:0 в октябре 2023 года, где голы забили Фелипе Андерсон и Луис Альберто.

В последних пяти матчах между командами «Лацио» выиграл три раза, один раз сыграл вничью и лишь однажды уступил. За всю историю встреч римляне имеют значительное преимущество: 13 побед против 5 у «Сассуоло» при 4 ничьих. По разнице мячей также лидирует «Лацио» — 43:26.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.