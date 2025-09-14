ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Матия ПоповичНе Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА?
  • 07:55
    • Мбаппе: В «Реале» чувствую себя очень комфортно
  • 08:30
    • Гвардиола: С тех пор как я возглавил «Манчестер Сити», мы всегда выглядели сильнее «МЮ»
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
  • 23:47
    • «Наполи» обыграл в гостях «Фиорентину»
    Все новости спорта

    «Интер Майами» уступил «Шарлотт», Месси не забил пенальти

    «Шарлотт» — «Интер Майами»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол MLS Интер Майами
    «Интер Майами» потерпел крупное поражение от «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата МЛС.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Игра в Шарлотте завершилась со счетом 3:0. Главным героем встречи стал Идан Толкомати, оформивший хет-трик.

    Во втором тайме защитник гостей Томас Авилес получил прямую красную карточку. Еще раньше, на 32-й минуте, Лионель Месси не сумел реализовать пенальти.

    Футбол. США. MLS
    Шарлотт — Интер Майами 3:0
    Голы: 1:0 Идан Горно (34'), 2:0 Идан Горно (47'), 3:0 Идан Горно (пенальти) (85') Шарлотт: Кристиян Калина, Адилсон Маланда, Тим Рим, Нейтан Бёрн, Эшли Вествуд, Джибриль Диани, Брандт Бронико (Пеп Бьель, 75'), Джакил Маршалл-Ратти, Кервин Варгас (Лиэль Абада, 82'), Идан Горно (Tyger Smalls, 90'), Уилфрид Заха Интер Майами: Оскар Устари, Янник Брайт (Ноа Аллен, 56'), Жорди Альба, Максимилиано Фалькон, Томас Авилес, Айан Фрай (Марсело Вейгандт, 70'), Теласко Сеговия (Daniel Pinter, 70'), Серхио Бускетс, Родриго Де Пауль, Тадео Альенде, Лионель Месси Предупреждения: Айан Фрай (22'), Брандт Бронико (43'), Джакил Маршалл-Ратти (55'), Теласко Сеговия (56'), Томас Авилес (67'), Марсело Вейгандт (78'), Томас Авилес (79')

    «Шарлотт» с 30 очками после 30 игр идет третьим в таблице Восточной конференции. «Интер Майами» набрал 46 баллов в 26 матчах и занимает седьмую позицию.

