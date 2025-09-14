«Интер Майами» уступил «Шарлотт», Месси не забил пенальти

потерпел крупное поражение отв матче регулярного чемпионата МЛС.

Игра в Шарлотте завершилась со счетом 3:0. Главным героем встречи стал Идан Толкомати, оформивший хет-трик.

Во втором тайме защитник гостей Томас Авилес получил прямую красную карточку. Еще раньше, на 32-й минуте, Лионель Месси не сумел реализовать пенальти.

Футбол. США. MLS Шарлотт — Интер Майами 3:0 Голы: 1:0 Идан Горно (34'), 2:0 Идан Горно (47'), 3:0 Идан Горно (пенальти) (85') Шарлотт: Кристиян Калина, Адилсон Маланда, Тим Рим, Нейтан Бёрн, Эшли Вествуд, Джибриль Диани, Брандт Бронико (Пеп Бьель, 75'), Джакил Маршалл-Ратти, Кервин Варгас (Лиэль Абада, 82'), Идан Горно (Tyger Smalls, 90'), Уилфрид Заха Интер Майами: Оскар Устари, Янник Брайт (Ноа Аллен, 56'), Жорди Альба, Максимилиано Фалькон, Томас Авилес, Айан Фрай (Марсело Вейгандт, 70'), Теласко Сеговия (Daniel Pinter, 70'), Серхио Бускетс, Родриго Де Пауль, Тадео Альенде, Лионель Месси Предупреждения: Айан Фрай (22'), Брандт Бронико (43'), Джакил Маршалл-Ратти (55'), Теласко Сеговия (56'), Томас Авилес (67'), Марсело Вейгандт (78'), Томас Авилес (79')

«Шарлотт» с 30 очками после 30 игр идет третьим в таблице Восточной конференции. «Интер Майами» набрал 46 баллов в 26 матчах и занимает седьмую позицию.