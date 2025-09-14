ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Матия ПоповичНе Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА?
  • 10:37
    • «Реал» намерен подать жалобу в ФИФА на судейство в испанском футболе
  • 07:55
    • Мбаппе: В «Реале» чувствую себя очень комфортно
  • 08:30
    • Гвардиола: С тех пор как я возглавил «Манчестер Сити», мы всегда выглядели сильнее «МЮ»
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 00:04
    • «Монако» без Головина обыграл «Осер» в матче Лиги 1
    Гвардиола: Очень хочу, чтобы Фоден чувствовал себя счастливым

    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил форму нападающего Фила Фодена.

    Фил Фоден
    Фил Фоден

    «Он тот, кто мне нужен. Я очень хочу, чтобы Фил чувствовал себя счастливым и играл с радостью, чтобы на каждой тренировке он улыбался и мог вносить свой вклад.

    Одна из причин, по которой мы испытывали трудности в прошлом сезоне, заключалась в том, что нам очень не хватало его в последней трети поля, в плане креативности и трудовой этики. В этом он лучший.

    Мы видим проблеск надежды и начинаем думать: "О, он возвращается". После этого, через неделю, он получает новый ушиб и всё останавливается. Все вернувшиеся футболисты должны играть и быть вовлечёнными в процесс изо дня в день. Он должен стараться», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

