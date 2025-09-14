Гвардиола: Очень хочу, чтобы Фоден чувствовал себя счастливым

Наставникоценил форму нападающего

«Он тот, кто мне нужен. Я очень хочу, чтобы Фил чувствовал себя счастливым и играл с радостью, чтобы на каждой тренировке он улыбался и мог вносить свой вклад.

Одна из причин, по которой мы испытывали трудности в прошлом сезоне, заключалась в том, что нам очень не хватало его в последней трети поля, в плане креативности и трудовой этики. В этом он лучший.

Мы видим проблеск надежды и начинаем думать: "О, он возвращается". После этого, через неделю, он получает новый ушиб и всё останавливается. Все вернувшиеся футболисты должны играть и быть вовлечёнными в процесс изо дня в день. Он должен стараться», — приводит слова Гвардиолы ESPN.