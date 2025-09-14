Анчелотти: Мне было легко тренировать Мбаппе

Экс-наставникзаявил, легко ли ему было тренировать нападающего

«Очень легко. За весь год он ни разу ничего у меня не просил — ни права пробивать пенальти, ни гарантий игры, ни смены позиции, ни ударов со штрафных... Ничего. Он всегда вел себя безупречно, с большой скромностью. И при этом провел сезон высочайшего уровня с личной точки зрения — 44 гола. Думаю, его второй сезон получится еще лучше: он адаптировался, а партнеры его прекрасно знают», — приводит L'Еquipe слова Анчелотти.

Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом 2024 года. В минувшем сезоне форвард сыграл 59 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 5 голевых передач.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2021 года по май 2025-го.