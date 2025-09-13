2-й таймОсер — МонакоОнлайн
    Александр Головин«Осер» — «Монако». Онлайн, прямая трансляция
    Зобнин — об удалении Станковича: Здесь двоякая ситуация, но футбол мы любим за эмоции

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал удаление главного тренера команды Деяна Станковича в матче 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2).

    Деян Станкович
    «Футбол — игра, где много как эмоций, так и ошибок. В каких‑то случаях судьям, наверное, можно быть чуть‑чуть поспокойней, хотя они тоже делают свою работу. Поэтому здесь двоякая ситуация. Но футбол мы любим за эмоции. Поэтому здесь сами думайте.

    Гарсия забил сегодня, хорошо, помогал команде. Угальде прилетел только вчера поздно вечером, после сборных всегда тяжело. Ливай молодец, забил важные голы», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

    «Спартак» набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

