«Ницца» минимально победила «Нант»

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого является Жереми Бога.
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Нант 1:0
Голы: 1:0 Жереми Бога (56'), 2:0 (70') Ницца: Йеванн Диуф, Данте (Тиагу Говея, 75'), Kojo Peprah Oppong, Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Хишем Будауи (Том Луше, 81'), Шарль Ванхаутте, Жереми Бога (Исак Янссон, 75'), Софьян Диоп (Морган Сансон, 62'), Abdulay Juma Bah, Kevin Carlos Omoruyi Benjamin Нант: Антони Лопеш, Джуниор Мванга (Майкель Лахдо, 78'), Николя Коцца (Демен Ассумани, 86'), Чидози Авазим, Кельвен Амьен-Аду, Хон Хён-сок (Луи Леру, 65'), Йоанн Лепенан, Маттис Аблин, Мостафа Мохамед (Юссеф Эль-Араби, 86'), Yassine Benhattab (Амади Камара, 46'), Tylel Tati Предупреждения: Abdulay Juma Bah (44'), Софьян Диоп (57')
«Ницца» смогла набрать шесть очков и поднялась на девятое место. У «Нанта» три балла и 14-я строчка.