Мбаппе: Мы знали, что это будет трудный матч, который покажет, в каком состоянии мы находимся

Форвардвысказался о матче против(2:1).

«Мы знали, что это будет трудный матч, который покажет, в каком состоянии мы находимся на этом этапе сезона. Мы очень хорошо начали игру: играли на чужой половине, забили голы и создавали моменты. Потом последовало удаление, и игра немного изменилась, нас стало меньше, но мы не испугались.

Мы играли в свой футбол и забили второй. Второй тайм был тяжелее. Они реализовали пенальти, но мы боролись вместе как команда. Возвращаемся в Мадрид с тремя очками, и мы — лидеры Ла Лиги.

Всегда нужно помогать команде. Я хочу отдаваться на сто процентов ради этой футболки и этого клуба. Я играю, используя свои качества, сегодня был гол в моем стиле, но команда очень помогает мне показывать мои сильные стороны каждый день. Я чувствую себя здесь очень хорошо», — цитирует Мбаппе сайт «Реала».

Победа позволила «Реалу» набрать 12 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице. У «Реал Сосьедада» два очка и 17-я строчка.