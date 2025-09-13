Мбаппе отреагировал на возможное назначение Зидана в сборную Франции

Нападающий «Реала» и сборной Франциивысказался о возможном назначениина пост главного тренера французской национальной команды.

«Уход Дешама после ЧМ? Он старается думать об этом как можно меньше… Думаю, что хорошей идеей будет позволить тренеру завершить работу в максимально здоровой обстановке. Но я не нахожусь в пузыре, я знаю, о ком все говорят, у меня есть телевизор…

Зидан? С ним не нужно ничего усложнять. Это Зидан. Никто не откажет ему. Только он сам может это сделать. Если это будет он — прекрасно! Если кто-то другой — тоже хорошо. Но он единственный в истории французского футбола, у кого есть права почти на всё», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Дешам должен покинуть сборную Франции после ЧМ-2026.