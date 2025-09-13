2-й тайм Динамо — СпартакОнлайн
    «Лейпциг» обыграл в гостях «Майнц»

    «Майнц» — «Лейпциг»: счет матча 0:1, обзор голов

    «Майнц» на своем поле уступил «Лейпцигу» в матче 3-го тура Бундеслиги — 0:1.

    Йоан Бакайоко
    Йоан Бакайоко

    Единственный гол в матче забил Йоан Бакайоко на 40-й минуте встречи.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — РБ Лейпциг 0:1
    Гол: 0:1 Жоан Бакайоко (40') Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста, Штефан Белл (Андреас Ханше-Ольсен, 15'), Филипп Мвене (Николас Ферачниг, 75'), Доминик Кор, Антони Каси (Сильван Видмер, 75'), Надим Амири, Кайсю Сано, Вильям Вик (Арминдо Зиб, 65'), Арно Норден (Sota Kawasaki, 75'), Нельсон Вайпер РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Ксавер Шлагер (Эзекил Банзузи, 32'), Кристоф Баумгартнер (Кевин Кампль, 90'), Николас Зайвальд, Давид Раум, Боте Баку, Антонио Нуса (Ян Дьоманде, 66'), Жоан Бакайоко (Конрад Хардер, 66'), Romulo Jose Cardoso da Cruz Предупреждение: Штефан Белл (7')

    «Лейпциг» с 6 очками поднялся на 7-ю позицию в Бундеслиге. «Майнц» с 1 баллом спускается на 14-е место в турнирной таблице.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Майнц» 20 сентября сыграет против «Аугсбурга» в гостях, «Лейпциг» в этот же день примет «Кельн».

