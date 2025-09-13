2-й таймАхмат — ЛокомотивОнлайн
    «Ахмат» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция
    «Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А
    Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
    «Пари НН» уверенно обыграл «Оренбург»
    В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
    «Авангард» одержал волевую победу над «Динамо» М
    «Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А

    «Ювентус» — «Интер»: составы, коэффициенты, прогноз

    Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Интера» на матч 3-го тура итальянской Серии А.

    Генрих Мхитарян — полузащитник «Интера»
    «Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Бремер, Келли, Калюлю, Локателли, Тюрам-Юльен, Маккенни, Йылдыз, Влахович, Копмейнерс.

    «Интер»: Зоммер, Ачерби, Бастони, Думфрис, Аканджи, Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 13-го сентября в 19:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 2-х туров в Серии А «Ювентус» занимает 2-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Интер» — на 7-й строчке (3).

