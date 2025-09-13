«Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Бремер, Келли, Калюлю, Локателли, Тюрам-Юльен, Маккенни, Йылдыз, Влахович, Копмейнерс.

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Бастони, Думфрис, Аканджи, Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

Матч между этими командами состоится сегодня, 13-го сентября в 19:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 2-х туров в Серии А «Ювентус» занимает 2-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Интер» — на 7-й строчке (3).