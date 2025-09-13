ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Реактивное Дерби Италии: «Юве» пережил шторм и вырвал у «Интера» победу

    Братья Тюрамы обменялись голами, Аджич добил в дополнительное

    Василие Аджич празднует голРеактивное Дерби Италии: «Юве» пережил шторм и вырвал у «Интера» победу
    Василие Аджич празднует гол
    Василие Аджич празднует гол
    Турин готовили к классическому «Юве» — прагматичному, сдержанному, без пропущенных мячей в первых турах. Получили киноленту без монтажных склеек: семь голов, качели по счёту, фамильная драма Тюрамов и победный выстрел юного Василие Аджича. «Интер» после домашнего удара от «Удинезе» приехал злым, мгновенно бросил в бой Мануэля Аканджи и пытался навязать привычный стиль контролем мяча. Но матч ушёл в сумасшедший темп и микродуэли, где лучше оказались туринцы.
    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Интер 4:3
    Голы: 1:0 Ллойд Келли (14'), 1:1 Хакан Чалханоглу (30'), 2:1 Кенан Йылдыз (38'), 2:2 Хакан Чалханоглу (65'), 2:3 Маркус Тюрам (76'), 3:3 Хефрен Тюрам (83'), 4:3 Vasilije Adzic (90 + 1') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Федерико Гатти (Джонатан Дэвид, 79'), Бремер, Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Мануэль Локателли (Хуан Кабаль, 73'), Хефрен Тюрам, Уэстон Маккенни (Жоау Мариу, 79'), Теун Коопмейнерс (Vasilije Adzic, 74'), Кенан Йылдыз, Душан Влахович (Луа Опенда, 74') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто (Федерико Димарко, 64'), Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 77'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Мануэль Аканджи, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу (Petar Sucic, 81'), Николо Барелла (Пётр Зелиньски, 64'), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни, 64'), Маркус Тюрам Предупреждения: Теун Коопмейнерс (33'), Мануэль Локателли (70'), Генрих Мхитарян (86')

    Стартом владели гости: Барелла подрезал мяч с линии штрафной в сантиметрах от штанги, Чалханоглу щупал дистанцию. «Ювентус» ответил точнее. Подача Локателли с углового долетела до дальней, Бремер в падении вернул мяч с лицевой — и Ллойд Келли с левой вложил хладнокровно, в дальний нижний (1:0).

    Ллойд Келли
    globallookpress.com

    Рисунок не застыл: «Интер» очень скоро всё выровнял. Карлос Аугусто покатил под удар Хакану, и тот «слабой» левой пустил фирменный мяч по газону точно в угол (1:1).

    Хакан Чалханоглу
    globallookpress.com

    Но этот вечер просил персональные автографы. Кенан Йылдыз получил мяч в 35 метрах, развернулся на первом касании, а вторым вонзил мяч в ближний угол. Перед свистком турок ещё раз вскрыл зону для Тёна Копмейнерса, но удар прошёл рядом — интригу оставили целой.

    Кенан Йылдыз
    globallookpress.com

    Переворот «Интера» и семейный ответ

    После перерыва чёрно-синие растянули поле и зажали хозяев в своей трети. Чалханоглу раз за разом примерялся издали — и в итоге впечатал шедевр: скидка с дуги, приём грудью и изящнейший — мяч по диагонали влетел в дальний (2:2).

    Хакан Чалханоглу
    globallookpress.com

    Гости набрали темп — и вместе с ним пришёл угловой Димарко на 76-й минуте: Маркус Тюрам отцепился от опекуна и кивком вбил мяч в сетку (2:3). Без лишних жестов — он понимал, что в ложе сидит Лилиан, чемпион мира и легенда сборной Франции, а по другую сторону поля бежит его младший брат.

    Маркус Тюрам
    globallookpress.com

    Но судьбе оказалось мало одной главы. Через 7 минут уже Кефрен Тюрам взлетел под подачу Йылдыза со стандарта и сравнял счёт ударом от газона. Братья обменялись ударами — 1:1 по Тюрамам на табло.

    Кефрен Тюрам
    globallookpress.com

    Молния Аджича

    В концовке Игор Тудор перемешал колоду: Лоис Опенда для свежего прессинга, Аджич — под удары, Кабаль — на страховку фланга. И когда игра попробовала принять ничейную форму, Василие сорвал пломбу. 90+1-я минута, 30 метров до ворот — короткое касание под правую и выстрел прямо в девятку. Янн Зоммер дотронулся перчаткой, чтобы потом признать неизбежность. Гости покричали о возможном фоле Кефрена на Бонни в предыстории, но сигнал от ВАР не пришёл — всё чисто, победа Турина.

    Василие Аджич
    globallookpress.com

    «Интер» ещё раз подал, Маркус скинул головой мимо штанги — на этом буря закончилась.

    Контекст и последствия

    У «Ювентуса» давно не было десятки, которая одновременно забирает пространство и даёт последнюю передачу. Йылдыз сделал обе вещи: гол плюс идеальный мяч на Кефрена со стандарта — фактически развязал два узла, в которых «Юве» обычно вязнет.

    А вот вопросы к оборонам — симметричные. «Юве» дважды выпадал при подборе после вторых мячей и плохо проживал первые 20 минут второго тайма. «Интер» — трижды проиграл зону в радиусе 12–18 метров: раз при добивании после корнера (гол Келли), раз при принятии Йылдызом спиной к воротам, и решающий — когда дал пробить Аджичу без давления.

    Календарь и таблица Серии А

    У туринцев — три из трёх и эмоциональный фундамент перед Европой: команда показала, что может выживать в высоком темпе и отвечать не только аккуратностью, но и дерзостью. У «Интера» — вторая подряд осечка и много работы для штаба: при всех лидерских функциях Чалханоглу оборонительный баланс хрупок, а новая связка в защите (с Аканджи с колёс) ещё только собирается. Но по качеству фаз атаки и по количеству созданного — это не поражение без надежды.

