Реактивное Дерби Италии: «Юве» пережил шторм и вырвал у «Интера» победу

Стартом владели гости: Барелла подрезал мяч с линии штрафной в сантиметрах от штанги, Чалханоглу щупал дистанцию. «Ювентус» ответил точнее. Подача Локателли с углового долетела до дальней, Бремер в падении вернул мяч с лицевой — и Ллойд Келли с левой вложил хладнокровно, в дальний нижний (1:0).
Рисунок не застыл: «Интер» очень скоро всё выровнял. Карлос Аугусто покатил под удар Хакану, и тот «слабой» левой пустил фирменный мяч по газону точно в угол (1:1).
Но этот вечер просил персональные автографы. Кенан Йылдыз получил мяч в 35 метрах, развернулся на первом касании, а вторым вонзил мяч в ближний угол. Перед свистком турок ещё раз вскрыл зону для Тёна Копмейнерса, но удар прошёл рядом — интригу оставили целой.
Переворот «Интера» и семейный ответ
После перерыва чёрно-синие растянули поле и зажали хозяев в своей трети. Чалханоглу раз за разом примерялся издали — и в итоге впечатал шедевр: скидка с дуги, приём грудью и изящнейший — мяч по диагонали влетел в дальний (2:2).
Гости набрали темп — и вместе с ним пришёл угловой Димарко на 76-й минуте: Маркус Тюрам отцепился от опекуна и кивком вбил мяч в сетку (2:3). Без лишних жестов — он понимал, что в ложе сидит Лилиан, чемпион мира и легенда сборной Франции, а по другую сторону поля бежит его младший брат.
Но судьбе оказалось мало одной главы. Через 7 минут уже Кефрен Тюрам взлетел под подачу Йылдыза со стандарта и сравнял счёт ударом от газона. Братья обменялись ударами — 1:1 по Тюрамам на табло.
Молния Аджича
В концовке Игор Тудор перемешал колоду: Лоис Опенда для свежего прессинга, Аджич — под удары, Кабаль — на страховку фланга. И когда игра попробовала принять ничейную форму, Василие сорвал пломбу. 90+1-я минута, 30 метров до ворот — короткое касание под правую и выстрел прямо в девятку. Янн Зоммер дотронулся перчаткой, чтобы потом признать неизбежность. Гости покричали о возможном фоле Кефрена на Бонни в предыстории, но сигнал от ВАР не пришёл — всё чисто, победа Турина.
«Интер» ещё раз подал, Маркус скинул головой мимо штанги — на этом буря закончилась.
Контекст и последствия
У «Ювентуса» давно не было десятки, которая одновременно забирает пространство и даёт последнюю передачу. Йылдыз сделал обе вещи: гол плюс идеальный мяч на Кефрена со стандарта — фактически развязал два узла, в которых «Юве» обычно вязнет.
А вот вопросы к оборонам — симметричные. «Юве» дважды выпадал при подборе после вторых мячей и плохо проживал первые 20 минут второго тайма. «Интер» — трижды проиграл зону в радиусе 12–18 метров: раз при добивании после корнера (гол Келли), раз при принятии Йылдызом спиной к воротам, и решающий — когда дал пробить Аджичу без давления.
У туринцев — три из трёх и эмоциональный фундамент перед Европой: команда показала, что может выживать в высоком темпе и отвечать не только аккуратностью, но и дерзостью. У «Интера» — вторая подряд осечка и много работы для штаба: при всех лидерских функциях Чалханоглу оборонительный баланс хрупок, а новая связка в защите (с Аканджи с колёс) ещё только собирается. Но по качеству фаз атаки и по количеству созданного — это не поражение без надежды.