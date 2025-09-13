13 сентября состоится центральный матч 3-го тура чемпионата Италии, в котором туринскийпримет миланский. Начало игры в 19:00 мск.

«Ювентус» стремится занять первое место в таблице. Туринцы выиграли два стартовых поединка, причем всухую. Клуб выиграл у «Пармы» и «Дженоа». Отметить также стоит домашнюю серию «бьянконери». Они победили в последних пяти матчах на «Альянц».

«Интер» в первом туре разгромил «Торино». Начало было обещающим. Однако уже в туре втором миланцы неожиданно уступили «Удинезе». У «нерадзурри» вполне могут быть проблемы сегодня в Турине. Прошлый выезд к «Юве» закончился неудачей. А учитывая то, как хозяева выступают дома, «Интер» ждет непростой матч.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.83 на «Ювентус», 2.88 на «Интер», 3.05 на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз на игру с коэффициентом 3.05.

Про прогнозу ИИ матч должен завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

