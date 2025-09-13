«Хетафе» уверенно победил «Овьедо» в Примере

В 4-м туре испанской Примерына своем поле переиграл— 2:0.

Первый мяч на 45+4-й минуте забил полузащитник Марио Мартин.

Почти сразу Борха Майораль увеличил преимущество хозяев.

На 80-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Федерико Виньяса.

Футбол. Испания. Ла Лига

Хетафе — Овьедо 2:0

Голы: 1:0 Марио Мартин (45 + 4'), 2:0 Борха Майораль (45 + 9') Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения (Хуан Иглесиас, 67'), Абдель Абкар (Исмаэль Бекуха, 73'), Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене (Davinchi, 46'), Диего Рико, Марио Мартин (Иван Неу, 85'), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Борха Майораль (Абу Камара, 68'), Adrian Liso (Кобо да Коста, 90') Овьедо: Аарон Эскандель, Хави Лопес (Abdel Rahim Alhassane Bonkano, 65'), Дани Кальво, Давид Костас (Давид Карму, 78'), Начо Видаль (Лукас Аихадо, 16'), Лука Илич, Альберто Рейна (Сантьяго Коломбатто, 58'), Леандер Дендонкер, Йосип Брекало (Санти Касорла, 58'), Хессем Хассан, Alex Fores (Federico Vinas, 58') Предупреждения: Дани Кальво (52'), Лукас Аихадо (60'), Veljko Paunovic (71'), Federico Vinas (79'), Леандер Дендонкер (80'), Исмаэль Бекуха (90'), Лука Илич (90 + 2'), Иван Неу (90 + 5') Удаление: Federico Vinas (80')