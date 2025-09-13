1-й таймХайденхайм — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серу Гирасси«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
  • 15:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Оренбург»
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 16:30
    • «Авангард» одержал волевую победу над «Динамо» М
    Все новости спорта

    «Хетафе» уверенно победил «Овьедо» в Примере

    «Хетафе» — «Овьедо»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Хетафе Овьедо
    В 4-м туре испанской Примеры «Хетафе» на своем поле переиграл «Овьедо» — 2:0.

    Борха Майораль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борха Майораль

    Первый мяч на 45+4-й минуте забил полузащитник Марио Мартин.

    Почти сразу Борха Майораль увеличил преимущество хозяев.

    На 80-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Федерико Виньяса.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Хетафе — Овьедо 2:0
    Голы: 1:0 Марио Мартин (45 + 4'), 2:0 Борха Майораль (45 + 9') Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения (Хуан Иглесиас, 67'), Абдель Абкар (Исмаэль Бекуха, 73'), Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене (Davinchi, 46'), Диего Рико, Марио Мартин (Иван Неу, 85'), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Борха Майораль (Абу Камара, 68'), Adrian Liso (Кобо да Коста, 90') Овьедо: Аарон Эскандель, Хави Лопес (Abdel Rahim Alhassane Bonkano, 65'), Дани Кальво, Давид Костас (Давид Карму, 78'), Начо Видаль (Лукас Аихадо, 16'), Лука Илич, Альберто Рейна (Сантьяго Коломбатто, 58'), Леандер Дендонкер, Йосип Брекало (Санти Касорла, 58'), Хессем Хассан, Alex Fores (Federico Vinas, 58') Предупреждения: Дани Кальво (52'), Лукас Аихадо (60'), Veljko Paunovic (71'), Federico Vinas (79'), Леандер Дендонкер (80'), Исмаэль Бекуха (90'), Лука Илич (90 + 2'), Иван Неу (90 + 5') Удаление: Federico Vinas (80')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Хетафе» с 9 очками поднялся на третье место. «Овьедо» (3) пока 15-й.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат победную серию
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли «Интер» дать бой «старой синьоре» в Турине?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы с «Акроном»?
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бавария — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры