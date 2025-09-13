ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    УЕФА отменил дисквалификацию Флика на матч Лиги чемпионов

    УЕФА частично удовлетворил апелляцию «Барселоны» относительно дисквалификации главного тренера Ханса-Дитера Флика и его ассистента Маркуса Зорга.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    Оба специалиста были отстранены 8 августа на один матч еврокубков за нарушение общих принципов и правил поведения после ответной полуфинальной встречи Лиги чемпионов с «Интером» (3:4), прошедшей 6 мая. Кроме того, им был назначен штраф в размере 20 тысяч евро.

    Апелляционный комитет организации смягчил санкции: дисквалификация Флика и Зорга заменена на условную, однако штраф остаётся в силе.

    Следующий матч в Лиге чемпионов «Барселона» проведёт 18 сентября против «Ньюкасла».

