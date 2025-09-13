ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Наполи» обыграл в гостях «Фиорентину»

    «Фиорентина» — «Наполи»: счет матча 1:3, обзор голов

    Серия A
    «Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в гостевом матче 3-го тура итальянской Серии А — 3:1.

    ФК «Наполи»
    ФК «Наполи»

    В составе победителей голами отметились Кевин Де Брейне с пенальти на 6-й минуте, Расмус Хейлунд на 14-й минуте и Сэм Бекема на 51-й минуте.

    Гол престижа у флорентийской команды забил Лука Раньери на 79-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Наполи 1:3
    Голы: 0:1 Кевин Де Брёйне (пенальти) (6'), 0:2 Расмус Хёйлунн (14'), 0:3 Сэм Бёкема (51'), 1:3 Лука Раньери (79') Фиорентина: Давид де Хеа, Пьетро Комуццо (Тарик Лампти, 88'), Марин Понграчич (Маттиа Вити, 90'), Лука Раньери, Робин Гозенс, Симон Зом (Якопо Фаццини, 65'), Роландо Мандрагора, Николо Фаджоли (Ханс Николусси Кавилья, 65'), Эдин Джеко (Роберто Пикколи, 46'), Мойзе Кин, Dodo Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера, 69'), Алессандро Буонджорно, Сэм Бёкема, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай, Кевин Де Брёйне (Элиф Элмас, 69'), Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 90'), Расмус Хёйлунн (Лоренцо Лукка, 73'), Маттео Политано (Давид Нерес, 69') Предупреждение: Stefano Pioli (89')

    После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 9-ю очками в активе. «Фиорентина» — на 13-й строчке с 2 баллами.

