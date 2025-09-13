2-й таймАхмат — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:41
    • «Ахмат» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ
  • 18:22
    • «Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
  • 15:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Оренбург»
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
    Все новости спорта

    «Кальяри» победил «Парму»

    «Кальяри» — «Парма»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Кальяри Парма
    В матче третьего тура итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах победил «Парму» со счетом 2:0.

    «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кальяри»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Йерри Мина и Маттиа Феличи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Парма 2:0
    Голы: 1:0 Йерри Мина (33'), 2:0 Маттиа Феличи (77') Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа (Марко Палестра, 54'), Йерри Мина, Себастьяно Луперто, Адам Оберт, Майкл Фолоруншо (Жозе Педро, 87'), Маттео Прати, Мишель Адопо, Джанлука Гаэтано (Алессандро Дейола, 54'), Себастьяно Эспозито (Маттиа Феличи, 74'), Андреа Белотти (Дженнаро Боррелли, 74') Парма: Дзион Судзуки, Матиас Лёвик Фьёртофт (Понтус Алмквист, 62'), Энрико Дель Прато, Эмануэле Валери, Абдулайе Ндиайе, Алессандро Чиркати, Оливер Сёренсен (Мандела Кейта, 85'), Адриан Бернабе (Науэль Эстевес, 80'), Кристиан Ордоньес (Гаэтано Ористанио, 46'), Матео Пельегрино, Патрик Кутроне (Милан Дюрич, 85') Предупреждения: Габриэле Цаппа (23'), Кристиан Ордоньес (30'), Себастьяно Эспозито (58'), Алессандро Дейола (62')

    Календарь и таблица Серии А

    Благодаря этой победе «Кальяри» смог набрать четыре очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Пармы» осталось одно очко и 19-я строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат победную серию
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли «Интер» дать бой «старой синьоре» в Турине?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы с «Акроном»?
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бавария — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры