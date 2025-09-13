«Кальяри» победил «Парму»

В матче третьего тура итальянской Серии Ав родных стенах победилсо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Йерри Мина и Маттиа Феличи.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Парма 2:0 Голы: 1:0 Йерри Мина (33'), 2:0 Маттиа Феличи (77') Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа (Марко Палестра, 54'), Йерри Мина, Себастьяно Луперто, Адам Оберт, Майкл Фолоруншо (Жозе Педро, 87'), Маттео Прати, Мишель Адопо, Джанлука Гаэтано (Алессандро Дейола, 54'), Себастьяно Эспозито (Маттиа Феличи, 74'), Андреа Белотти (Дженнаро Боррелли, 74') Парма: Дзион Судзуки, Матиас Лёвик Фьёртофт (Понтус Алмквист, 62'), Энрико Дель Прато, Эмануэле Валери, Абдулайе Ндиайе, Алессандро Чиркати, Оливер Сёренсен (Мандела Кейта, 85'), Адриан Бернабе (Науэль Эстевес, 80'), Кристиан Ордоньес (Гаэтано Ористанио, 46'), Матео Пельегрино, Патрик Кутроне (Милан Дюрич, 85') Предупреждения: Габриэле Цаппа (23'), Кристиан Ордоньес (30'), Себастьяно Эспозито (58'), Алессандро Дейола (62')

Благодаря этой победе «Кальяри» смог набрать четыре очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Пармы» осталось одно очко и 19-я строчка.