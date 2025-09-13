1-й таймБавария — ГамбургОнлайн
    Гарри Кейн «Бавария» — «Гамбург». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
  • 19:05
    • Костромской «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в лидеры Первой лиги
  • 18:46
    • «Динамо» М сыграло вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
  • 18:41
    • «Ахмат» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    «Борнмут» обыграл «Брайтон», а «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Сандерлендом»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас Сандерленд
    Завершились два матча 4-го тура английской Премьер-лиги.

    Антуан Семеньо — игрок «Борнмута»
    Антуан Семеньо — игрок «Борнмута»

    В одной из встреч «Борнмут» обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.

    У «вишен» голы записали на свой счет Алекс Скотт на 18-й минуте и Антуан Семеньо на 61-й минуте с пенальти.

    Единственный гол у «Брайтона» записал на свой счет Каору Митома на 48-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Брайтон энд Хоув Альбион 2:1
    Голы: 1:0 Алекс Скотт (18'), 1:1 Каору Митома (48'), 2:1 Энтойн Семеньо (пенальти) (61') Борнмут: Джордже Петрович, Джеймс Хилл (Алекс Хименес, 87'), Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс, Алекс Скотт (Джастин Клюйверт, 67'), Дэвид Брукс (Амин Адли, 67'), Маркус Таверньер (Льюис Кук, 86'), Энтойн Семеньо, Эванилсон (Хулио Солер, 90'), Veljko Milosavljevic Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер (Ферди Кадиоглу, 24'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман, Каору Митома, Янкуба Минте, Джеймс Милнер (Карлос Балеба, 66'), Джек Хиншелвуд (Ясин Аяри, 3'), Дэнни Уэлбек (Стефанос Цимас, 67'), Жоржиньо Рюттер (Браян Груда, 67') Предупреждения: Льюис Данк (30'), Дэвид Брукс (31'), Маркос Сенеси (36'), Тайлер Адамс (45 + 5'), Жоржиньо Рюттер (57'), Джеймс Милнер (63'), Карлос Балеба (73'), Fabian Hurzeler (90 + 4'), Алекс Хименес (90 + 6')

    После этого матча «Борнмут» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Брайтон» — на 12-й строчке (4).

    «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).

    За весь матч «орлы» нанесли 5 ударов в створ ворот и подали 5 угловых. «Сандерленд» ни разу не угрожал воротам соперника и заработал 1 желтую карточку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Сандерленд 0:0
    Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Уилл Хьюз, Хефферсон Лерма (Джастин Девенни, 69'), Даити Камада, Ереми Пино (Christantus Uche, 84'), Жан-Филипп Матета Сандерленд: Робин Руфс, Рейнилду, Омар Альдерете, Норди Мукиэле, Трай Хам, Ноа Садики (Лютсхарел Гертрейда, 84'), Гранит Джака, Абиб Диарра, Саймон Адингра (Брайан Бробби, 69'), Вильсон Изидор (Крис Ригг, 90'), Чемсдин Талби Предупреждения: Даниэль Муньос (14'), Робин Руфс (77')

    «Кристал Пэлас» занимает 8-ю строчку в таблице АПЛ с 6-ю баллами в копилке, а «Сандерленд» — на 6-й позиции (7).

    Читайте также

