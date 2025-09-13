Юльманн начал с победы над «Айнтрахтом»: всё решили два гола Гримальдо со штрафных

На третьи сутки после первой тренировки в новом клубе Каспер Юльманн уже получил то, ради чего его звали: 3:1 против «Айнтрахта», первая победа в сезоне Бундеслиги, два выстрела Гримальдо со «стандарта», гол Шика с точки — и железобетонная оборона в меньшинстве. Леверкузен победил не только игрой, но и стойкостью: с 59-й минуты — в меньшинстве, с 90+2-й — вообще вдевятером, и всё равно нашёл силы поставить жирную подпись в концовке.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Айнтрахт Ф 3:1 Голы: 1:0 Алехандро Гримальдо (10'), 2:0 Патрик Шик (пенальти) (45 + 4'), 2:1 Джан Узун (52'), 3:1 Алехандро Гримальдо (90 + 8') Байер: Марк Флеккен, Луак Баде, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Эксекиэль Паласиос (Алейш Гарсия, 15'), Роберт Андрих, Нейтан Телла (Christian Michel Kofane, 82'), Лукас Васкес, Малик Тилльман (Эсекиэль Фернандес, 62'), Патрик Шик (Axel Tape, 82') Айнтрахт Ф: Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Расмус Кристенсен (Натаниэль Браун, 10'), Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя (Ансгар Кнауфф, 83'), Джан Узун (Элье Ваи, 83'), Рицу Доан, Жонатан Буркардт (Махмуд Дахуд, 83'), Фарес Шаиби, Эмиль Хойлунд (Миши Батшуайи, 71') Предупреждения: Роберт Андрих (19'), Роберт Андрих (59'), Эсекиэль Фернандес (78'), Джан Узун (79'), Эсекиэль Фернандес (90 + 2'), Лукас Васкес (90 + 4'), Элье Ваи (90 + 4'), Артур Теате (90 + 7')

Старт у хозяев вышел осторожным: новая схема Юльманна требовала ритма и дисциплины, а мяч охотнее держал «Айнтрахт». Но хватило одного эпизода, чтобы встряхнуть залитую дождём «БайАрену». На 10-й минуте Гримальдо положил фирменный гол со штрафного. С 23 метров зарядил в штангу, откуда мяч рикошетом от плеча Михаэля Цеттерера заполз в ворота — гол записали на испанца, но по драматургии это был важный всплеск уверенности для всей команды.

Штрафной Гримальдо globallookpress.com

Дальше «Байер» поймал поток: Телла прорывал правый край, Кванса и Шик подключались вторым темпом — леверкузенцы переключались из низкого блока в атаку за два-три хода. У гостей, лишившихся перед матчем заболевшего Ларссона и рано потерявших травмированного Расмуса Кристенсена, сборка атак вязла в мелких потерях и неточностях. Самая логичная развязка первой половины — ещё один удар в подсознание Франкфурта.

В компенсированное время Артур Теате подарил мяч сопернику пасом поперёк, Робин Кох зацепил в штрафной рвущегося Теллу, а Патрик Шик хладнокровно разложил пенальти по полочкам — 2:0 прямо перед перерывом.

Патрик Шик globallookpress.com

Рывок «Айнтрахта», красная Андриху — и перекладина Коллинза

Перерыв всё изменил. Команда Дино Топмёллера вышла другой: выше прессинг, короче розыгрыш, больше людей в штрафной. Быстро откликнулся и счёт — Кан Узун, лучший на старте сезона у франкфуртцев, сработал на подхвате и с рикошетом вколотил ответный мяч.

Кан Узун globallookpress.com

Через семь минут от нервов, казалось, зашаталась сама арена: капитан «Байера» Роберт Андрих, у которого уже была глупая жёлтая карточка, в жёстком стыке с Рицу Доаном рискованно пошёл шипами вперёд. Второе предупреждение — и –1 для хозяев.

Удаление Андриха globallookpress.com

Ответ на удаление пришёл сразу: Ннамди Коллинз зарядил с 25 метров — каркас дрогнул, но выстоял. Топмёллер перешёл на две девятки, добавил Батшуайи, позже выпустил Ваи — и всё же сталкивался с одинаковой проблемой: в финальной трети «Байер» закрывался пятёркой, читал прострелы и просто не давал ударить. Даже вдесятером хозяева создали более острый выпад — длинный вынос Флеккена вытащил в выход Аксель Тапе, Цеттерер спас.

Девять против одиннадцати — и снова Гримальдо

Когда Эсекьель Фернандес схлопотал вторую жёлтую за лишний подкат в добавленное время, матч обязан был скатиться в ничейный сценарий. «Айнтрахт» в это время больше спорил, чем бил — и получил немедленное наказание. 90+8-я минута: ещё один стандарт, всё тот же Гримальдо — ювелирный удар через стенку в угол. 3:1 — и дебют Юльманна превращается не просто в победу, а в манифест управляемого безумия.

Алехандро Гримальдо globallookpress.com

«Байер» в этот день был про устойчивость. За 55 часов работы новый тренер не мог перешить принципы, но собрал детали: аккуратные плотности между линиями, понятные триггеры на прессинг, прагматичный риск после красной (минус владение, плюс контроль зоны удара), и — критично — качество стандартов.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Айнтрахт» — про двойственность. Первая половина — потерянные первые передачи и недобор по ширине; после перерыва — агрессия, темп, толковые входы в финальную треть. Но при всём давлении больших моментов почти не было: перекладина Коллинза — самый сочный xG эпизод после 60-й. И это при получасовой игре в большинстве и кратком эпизоде против девятерых. Содержательно тревожит и «стандартная» дисциплина у своей штрафной: оба гола Гримальдо — разные по рисунку, но очень похожие по не самой уверенной игре стенки.