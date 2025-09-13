Юльманн начал с победы над «Айнтрахтом»: всё решили два гола Гримальдо со штрафных

Старт у хозяев вышел осторожным: новая схема Юльманна требовала ритма и дисциплины, а мяч охотнее держал «Айнтрахт». Но хватило одного эпизода, чтобы встряхнуть залитую дождём «БайАрену». На 10-й минуте Гримальдо положил фирменный гол со штрафного. С 23 метров зарядил в штангу, откуда мяч рикошетом от плеча Михаэля Цеттерера заполз в ворота — гол записали на испанца, но по драматургии это был важный всплеск уверенности для всей команды.
Дальше «Байер» поймал поток: Телла прорывал правый край, Кванса и Шик подключались вторым темпом — леверкузенцы переключались из низкого блока в атаку за два-три хода. У гостей, лишившихся перед матчем заболевшего Ларссона и рано потерявших травмированного Расмуса Кристенсена, сборка атак вязла в мелких потерях и неточностях. Самая логичная развязка первой половины — ещё один удар в подсознание Франкфурта.
В компенсированное время Артур Теате подарил мяч сопернику пасом поперёк, Робин Кох зацепил в штрафной рвущегося Теллу, а Патрик Шик хладнокровно разложил пенальти по полочкам — 2:0 прямо перед перерывом.
Рывок «Айнтрахта», красная Андриху — и перекладина Коллинза
Перерыв всё изменил. Команда Дино Топмёллера вышла другой: выше прессинг, короче розыгрыш, больше людей в штрафной. Быстро откликнулся и счёт — Кан Узун, лучший на старте сезона у франкфуртцев, сработал на подхвате и с рикошетом вколотил ответный мяч.
Через семь минут от нервов, казалось, зашаталась сама арена: капитан «Байера» Роберт Андрих, у которого уже была глупая жёлтая карточка, в жёстком стыке с Рицу Доаном рискованно пошёл шипами вперёд. Второе предупреждение — и –1 для хозяев.
Ответ на удаление пришёл сразу: Ннамди Коллинз зарядил с 25 метров — каркас дрогнул, но выстоял. Топмёллер перешёл на две девятки, добавил Батшуайи, позже выпустил Ваи — и всё же сталкивался с одинаковой проблемой: в финальной трети «Байер» закрывался пятёркой, читал прострелы и просто не давал ударить. Даже вдесятером хозяева создали более острый выпад — длинный вынос Флеккена вытащил в выход Аксель Тапе, Цеттерер спас.
Девять против одиннадцати — и снова Гримальдо
Когда Эсекьель Фернандес схлопотал вторую жёлтую за лишний подкат в добавленное время, матч обязан был скатиться в ничейный сценарий. «Айнтрахт» в это время больше спорил, чем бил — и получил немедленное наказание. 90+8-я минута: ещё один стандарт, всё тот же Гримальдо — ювелирный удар через стенку в угол. 3:1 — и дебют Юльманна превращается не просто в победу, а в манифест управляемого безумия.
«Байер» в этот день был про устойчивость. За 55 часов работы новый тренер не мог перешить принципы, но собрал детали: аккуратные плотности между линиями, понятные триггеры на прессинг, прагматичный риск после красной (минус владение, плюс контроль зоны удара), и — критично — качество стандартов.
«Айнтрахт» — про двойственность. Первая половина — потерянные первые передачи и недобор по ширине; после перерыва — агрессия, темп, толковые входы в финальную треть. Но при всём давлении больших моментов почти не было: перекладина Коллинза — самый сочный xG эпизод после 60-й. И это при получасовой игре в большинстве и кратком эпизоде против девятерых. Содержательно тревожит и «стандартная» дисциплина у своей штрафной: оба гола Гримальдо — разные по рисунку, но очень похожие по не самой уверенной игре стенки.