13 сентября на «Метрополитано» в Мадридебудет приниматьв матче 4-го тура испанской Примеры. Начало в 22:00 мск.

«Атлетико» очень неудачно начал сезон. Команда Диего Симеоне до сих пор без побед. Она проиграла «Эспаньолу». После у нее было две ничьи с «Эльче» и «Алавесом».

«Вильярреал», наоборот, хорошо начал. За 3 тура у «желтых» 7 очков. Клуб победил «Реал» Овьедо и «Жирону», а также добился ничьи с «Сельтой».

«Атлетико» будет играть на победу однозначно. «Матрасникам» нужны очки. Тем не менее «Вильярреал» не согласен с таким раскладом. Между собой команды играют вничью уже второй матч подряд. Посмотрим, будет ли победитель сегодня.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 1.84 на «Атлетико», 3.70 на ничью, 4.65 на «Вильярреал».

Эксперты LiveSport дали свой прогноз на игру, предложив две ставки.

Искусственный интеллект считает, что команды снова сыграют вничью, на этот раз нулевую.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.

