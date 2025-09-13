Атлетико — Вильярреал: прогноз на Ла Лигу, ставка на матч — 1.89

13 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико Мадрид» — «Вильярреал». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: пока «Атлетико» Мадрид занимает лишь 17-е место в таблице Примеры с 2 очками.

Последние матчи: в третьем туре «матрасники» не сумели на своем поле переиграть «Алавес» (1:1). Уже на 7-й минуте Симеоне-младший открыл счет в матче, но соперник почти сразу ответил забитым мячом. После этого «Атлетико» Мадрид владел инициативой на поле, но так и не смог взломать оборону противника.

Ранее была ничья дома с «Эльче» (1:1) и поражение в гостях от «Эспаньола» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Хименес (з), Баена (п).

Состояние команды: пока затеянная Диего Симеоне перестройка в «Атлетико» Мадрид не приносит результата. Команда стартовала слабо в чемпионате и показывает очень блеклую игру. Многочисленные новички пока ищут себя в стане мадридцев, многие из них даже не проходят в основу.

«Вильярреал»

Турнирное положение: сейчас «Вильярреал» располагается на третьей позиции в таблице Ла Лиги с 7 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в матче третьего тура подопечные Марселино в гостях сыграли вничью с «Сельтой» (1:1). Игра получилась равной и счет абсолютно по делу. Причем, «Вильярреал» мог рассчитывать и на три очка, но галисийцы смогли отыграться уже в компенсированное время.

До этого был домашний разгром «Жироны» (5:0) и успех с «Овьедо» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Камбвала (з), Коста (з), Кабаньяс (н), под вопросом — Айосе Перес (н), Морено (н).

Состояние команды: летом «Вильярреал» покинули три лидера: Йереми Пина, Алекс Баена и Тьерно Барри, но пока Марселино удается почти незаметно выйти после этих продаж. Недавно в атаку был приобретен Жорж Микаутадзе из «Лиона», ранее Вейга из «Челси», Бьюнакан из «Интера» и Соломон из «Тоттенхэма». Селекционный отдел в «Вильярреале» всегда был на высшем уровне.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне матчи завершились вничью (1:1, 2:2)

В позапрошлом сезоне обе игры остались за «Атлетико» Мадрид (3:1, 2:1)

Годом ранее сильнее был «Вильярреал» (2:0, 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» Мадрид дают 1,97, а на «Вильярреал» — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3.50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,16, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

Прогноз: оба клуба находятся в стадии перестройки. «Вильярреал» потерял прежних лидеров, но быстро сумел их заменить. У «Атлетико» все происходит гораздо болезненнее, есть ощущение, что Симеоне застоялся за долгие голы работы на одном месте и не находит новых тренерских идей в Мадриде.

Основная ставка: «Вильярреал» не проиграет за 1,89.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что получится результативная игра.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,02.