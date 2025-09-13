1-й таймТорпедо Москва — Волга УльяновскОнлайн
    Александр Орехов («Торпедо» Москва)«Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 17:08
    • Казахстанская Премьер-лига будет расширена до 16 команд
  • 15:48
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом»
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
    Все новости спорта

    Атлетико — Вильярреал: прогноз на Ла Лигу, ставка на матч — 1.89

    Диего Симеоне
    13 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико Мадрид» — «Вильярреал». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Атлетико»

    Турнирное положение: пока «Атлетико» Мадрид занимает лишь 17-е место в таблице Примеры с 2 очками.

    Последние матчи: в третьем туре «матрасники» не сумели на своем поле переиграть «Алавес» (1:1). Уже на 7-й минуте Симеоне-младший открыл счет в матче, но соперник почти сразу ответил забитым мячом. После этого «Атлетико» Мадрид владел инициативой на поле, но так и не смог взломать оборону противника.

    Атлетико — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья дома с «Эльче» (1:1) и поражение в гостях от «Эспаньола» (1:2).

  • Трофей или отставка: почему Симеоне рискует потерять работу в «Атлетико»
  • Самый высокооплачиваемый тренер мира оказался под давлением
  • 21/08/2025

    • Не сыграют: травмированы — Хименес (з), Баена (п).

    Состояние команды: пока затеянная Диего Симеоне перестройка в «Атлетико» Мадрид не приносит результата. Команда стартовала слабо в чемпионате и показывает очень блеклую игру. Многочисленные новички пока ищут себя в стане мадридцев, многие из них даже не проходят в основу.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: сейчас «Вильярреал» располагается на третьей позиции в таблице Ла Лиги с 7 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в матче третьего тура подопечные Марселино в гостях сыграли вничью с «Сельтой» (1:1). Игра получилась равной и счет абсолютно по делу. Причем, «Вильярреал» мог рассчитывать и на три очка, но галисийцы смогли отыграться уже в компенсированное время.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого был домашний разгром «Жироны» (5:0) и успех с «Овьедо» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Камбвала (з), Коста (з), Кабаньяс (н), под вопросом — Айосе Перес (н), Морено (н).

    Состояние команды: летом «Вильярреал» покинули три лидера: Йереми Пина, Алекс Баена и Тьерно Барри, но пока Марселино удается почти незаметно выйти после этих продаж. Недавно в атаку был приобретен Жорж Микаутадзе из «Лиона», ранее Вейга из «Челси», Бьюнакан из «Интера» и Соломон из «Тоттенхэма». Селекционный отдел в «Вильярреале» всегда был на высшем уровне.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне матчи завершились вничью (1:1, 2:2)

    • В позапрошлом сезоне обе игры остались за «Атлетико» Мадрид (3:1, 2:1)

    • Годом ранее сильнее был «Вильярреал» (2:0, 2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» Мадрид дают 1,97, а на «Вильярреал» — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3.50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,16, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

    Прогноз: оба клуба находятся в стадии перестройки. «Вильярреал» потерял прежних лидеров, но быстро сумел их заменить. У «Атлетико» все происходит гораздо болезненнее, есть ощущение, что Симеоне застоялся за долгие голы работы на одном месте и не находит новых тренерских идей в Мадриде.

    Основная ставка: «Вильярреал» не проиграет за 1,89.

    Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что получится результативная игра.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,02.

