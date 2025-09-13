«Атлетико» — «Вильярреал». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура Чемпионата Испании, в котором «Атлетико» примет «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Ход матча

1' Матч начался! «Атлетико Мадрид» принимает у себя на поле «Вильярреал». Хозяева разыграют мяч с центра поля

Перед матчем

21:45 Арбитром сегодняшней встречи будет Хуан Мартинес Мунуэра из Испании.

21:40 Команды встретятся между собой в Мадриде на стадионе «Метрополитано», который вмещает в себя 70 692 болельщиков.

Стартовые составы команд:

«Атлетико Мадрид»: Облак Ян, Льоренте Маркос, Ле Норман Робен, Ленгле Клеман, Руджери Маттео, Симеоне Джулиано, Коке Хорхе, Барриос Пабло, Нико Гонсалес, Гризманн Антуан, Альварес Хулиан

«Вильярреал»: Жуниор Луис, Моуриньо Сантьяго, Фойт Хуан, Вейга Ренату, Кардона Серхи, Бушанан Тажон, Парти Томас, Парехо Даниэль, Молейро Альберто, Пепе Николя, Микаутадзе Жорж

«Атлетико Мадрид»

«Атлетико» Мадрид подходит к матчу четвёртого тура чемпионата Испании против «Вильярреала» в непростом положении. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе всего 2 очка после трёх сыгранных матчей.

В последнем матче третьего тура «матрасники» не смогли добиться победы на своём поле, сыграв вничью с «Алавесом» со счётом 1:1. Уже на седьмой минуте Джулиано Симеоне вывел команду вперёд, но соперник практически сразу же отыгрался. Несмотря на территориальное преимущество и активные действия, «Атлетико» так и не смог взломать оборону баскского клуба.

Главный тренер команды Диего Симеоне проводит серьёзную перестройку состава, но пока эти изменения не приносят желаемого результата. Множество новичков, пришедших в команду в межсезонье, до сих пор не нашли своё место в основном составе и не могут показать свой лучший футбол. Команда демонстрирует блёклую игру и испытывает серьёзные проблемы в атаке.

К предстоящему матчу команда подходит с потерями в составе. Из-за травм не смогут принять участие в игре центральный защитник Хосе Хименес и полузащитник Алекс Баена. Их отсутствие может серьёзно повлиять на игру команды, особенно в обороне.

«Атлетико» явно нуждается в улучшении результатов, и матч против «Вильярреала» станет для команды отличной возможностью набрать первые важные очки в чемпионате и улучшить своё турнирное положение.

«Вильярреал»

«Вильярреал» подходит к матчу четвёртого тура чемпионата Испании против «Атлетико» Мадрид в хорошем настроении и с достойными показателями. На данный момент команда занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 7 очков после трёх сыгранных матчей.

В последнем туре подопечные Марселино провели выездной матч против «Сельты», который завершился вничью 1:1. Игра получилась равной, и итоговый результат полностью отразил ход встречи. «Вильярреал» имел шансы на победу, однако галисийцы сумели отыграться уже в компенсированное время.

Перед этим «жёлтая субмарина» продемонстрировала впечатляющую игру, разгромив «Жирону» со счётом 5:0 на своём поле. Также стоит отметить уверенную победу над «Овьедо» со счётом 2:0, которая показала, что команда находится в хорошей форме.

Несмотря на уход ключевых игроков летом Йереми Пины, Алекса Баены и Тьерно Барри, тренерский штаб во главе с Марселино сумел компенсировать потери. Клуб провёл активную трансферную кампанию, подписав нескольких качественных игроков. В команду пришли Жорж Микаутадзе из «Лиона», Вейга из «Челси», Бьюнакан из «Интера» и Соломон из «Тоттенхэма». Это говорит о высоком уровне работы селекционного отдела «Вильярреала».

К сожалению, команда не сможет рассчитывать на нескольких важных игроков. Из-за травм не смогут принять участие в матче защитники Камбвала и Коста, а также нападающий Кабаньяс. Под вопросом участие форвардов Айосе Переса и Морено, что может создать определённые проблемы в атаке.

Тем не менее, «Вильярреал» демонстрирует уверенную игру и способен навязать борьбу любому сопернику. Матч против «Атлетико» станет серьёзным испытанием для команды, но с учётом текущего состояния и формы игроков у «жёлтой субмарины» есть все шансы продолжить успешное выступление в чемпионате.

Очные матчи

Противостояние «Атлетико» Мадрид и «Вильярреала» в последние годы получается весьма интересным и результативным. В недавней встрече 1 апреля 2024 года соперники сыграли вничью 2:2, а чуть ранее, в ноябре 2023-го, «Атлетико» одержал уверенную победу 3:1 на своём поле.

История последних матчей показывает, что команды часто делят очки, при этом забивая друг другу голы. За последние сезоны коллективы неоднократно обменивались победами, но чаще всего матчи завершались вничью. Примечательно, что даже в ничейных встречах обе команды регулярно находят пути к воротам друг друга. «Атлетико» в последнее время демонстрирует небольшое преимущество над «Вильярреалом», однако «жёлтая субмарина» остаётся опасным соперником, способным навязать борьбу и создать серьёзные проблемы в обороне любому оппоненту.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89.