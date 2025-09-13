ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии
    Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мнением о том, при каких обстоятельствах Неймар может быть приглашён в национальную команду.

    Неймар
    Неймар

    «Нет смысла наблюдать за тем, как выступает Неймар, — все и так знают, насколько он одарён. В современном футболе, чтобы реализовать свой талант, необходимо находиться в отличной физической форме. Если он наберёт оптимальные кондиции, то без труда окажется в составе сборной.

    Все хотят видеть Неймара в команде, когда он в хорошей физической форме. Я общался с ним и сказал: "У тебя есть время, чтобы восстановиться и помочь сборной показать максимум на чемпионате мира".

    Мы поговорили, когда он заезжал в гостиницу перед игрой с Парагваем. Всё понятно, подход остаётся прежним.

    Я бы использовал его на позиции плеймейкера или форварда, его нужно ставить ближе к центру. На фланге он уже не сможет эффективно играть, так как в современном футболе для этого требуются серьёзные физические данные. А вот в центре, на позиции атакующего полузащитника, он сможет действовать без проблем», — приводит слова Анчелотти ESPN.

