    «Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Аль-Кадисией» в матче чемпионата Саудовской Аравии

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Кадисия»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    «Аль-Хиляль» и «Аль-Кадисия» поделили очки (2:2) в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

    «Аль-Хиляль»
    «Аль-Хиляль»

    В составе хозяев голы записали на свой счет Дарвин Нуньес на 49-й минуте и Рубен Невеш на 73-й минуте с пенальти.

    У «Аль-Кадисии» отличились Кристофер Баа на 6-й минуте и Хулиан Киньонес на 50-й минуте.

    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
    Аль-Хиляль — Аль-Кадисия 2:2
    Голы: 0:1 Кристофер Бонсу Баа (6'), 1:1 Дарвин Нуньес (49'), 1:2 Хулиан Киньонес (50'), 2:2 Рубен Невеш (пенальти) (73') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Жоау Канселу (Хамад Аль-Ями, 90'), Хассан ат-Тамбакти, Калиду Кулибали, Тео Эрнандес (Абдулла аль-Хамдан, 89'), Рубен Невеш, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Давсари (Мохаммед Аль-Кахтани, 90'), Дарвин Нуньес (Мотеб Аль-Харби, 89'), Мохаммед Канно (Нассер аль-Давсари, 64') Аль-Кадисия: Коэн Кастельс, Гастон Альварес, Начо, Кристофер Бонсу Баа (Mohammed Al Thani, 88'), Юлиан Вайгль, Мусаб аль-Джувайр (Али Абдулла Хаззази, 74'), Наитан Нандес, Хулиан Киньонес, Матео Ретеги (Abdullah Al-Salem, 88'), Yasir Al-Shahrani (Джехад Такри, 74'), Mohammed Abu Al Shamat (Turki Al-Ammar, 80') Предупреждения: Матео Ретеги (59'), Калиду Кулибали (71'), Хассан ат-Тамбакти (76')

    После этого матча «Аль-Хиляль» занимает 4-е место в таблице с 4 очками в активе. «Аль-Кадисия» — на 3-й позиции с тем же количеством баллов.

