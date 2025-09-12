Гвардиола: Не променял бы Холанна даже на Мбаппе, Месси или Роналду«

Главный тренер «Манчестер Сити»считает нападающего своего клубасильнее форварда «Ливерпуля»

«Ставлю Холанна чуть выше. Исак — исключительный игрок. Вы спросили меня об Эрлине, и он лучший. Другой бы мог назвать Мбаппе, Месси, Роналду, но я бы ни на кого не променял Эрлина», — цитирует Гвардиолу BBC.

25-летний норвежец выступает за горожан с 2022 года. В этом сезоне Холанн провел 3 матча за команду и забил три гола.

Календарь и таблица АПЛ

Всего же на его счету 149 матчей за «горожан» и 127 забитых мячей во всех турнирах. Портал Transfermarkt сейчас оценивает нападающего в 180 млн евро.