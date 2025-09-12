1-й периодСалават Юлаев — АвтомобилистОнлайн
    «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:08
    • Казахстанская Премьер-лига будет расширена до 16 команд
  • 15:48
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом»
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
    Гвардиола: Не променял бы Холанна даже на Мбаппе, Месси или Роналду«

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает нападающего своего клуба Эрлинга Холанна сильнее форварда «Ливерпуля» Александера Исака.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    «Ставлю Холанна чуть выше. Исак — исключительный игрок. Вы спросили меня об Эрлине, и он лучший. Другой бы мог назвать Мбаппе, Месси, Роналду, но я бы ни на кого не променял Эрлина», — цитирует Гвардиолу BBC.

    25-летний норвежец выступает за горожан с 2022 года. В этом сезоне Холанн провел 3 матча за команду и забил три гола.

    Календарь и таблица АПЛ

    Всего же на его счету 149 матчей за «горожан» и 127 забитых мячей во всех турнирах. Портал Transfermarkt сейчас оценивает нападающего в 180 млн евро.

